Смартфон Nothing Phone 1 за ціною від £399 отримав світлові смужки, інтеграцію з автомобілями Tesla та NFT

Компанія Nothing нарешті офіційно анонсувала свій дебютний смартфон під назвою Nothing Phone 1. Це другий пристрій стартапу, який очолює співзасновник OnePlus Карл Пей. Минулого року компанія випустила бездротові навушники Ear 1.

Смартфон Nothing Phone 1 відрізняється не зовсім типовим дизайном. На задній панелі доступні світлові смужки (так званий гліф-інтерфейс), які призначені для різних повідомлень. Наприклад, світлова смуга на задній панелі поруч із портом USB-C може показувати, наскільки заряджена батарея під час заряджання, а центральний індикатор загоряється під час використання бездротової зарядки (прямої або реверсивної). Усі смуги можуть блимати під час отримання повідомлень або вхідних дзвінків, а також синхронізуватись із мелодіями телефону. Передбачені й більш практичні функції. Так, смужки можуть виступати як заповнююче світло під час знімання, а додатковий червоний світлодіод на задній панелі блимає, коли телефон записує відео.

Смартфон Nothing Phone 1 містить 6,55-дюймовий OLED дисплей з роздільною здатністю Full HD+, частотою оновлення 120 Гц та піковою яскравістю 1200 ніт. Пристрій оснащений процесором Qualcomm Snapdragon 778G Plus, 8 або 12 ГБ оперативної пам’яті та сховищем місткістю 128 або 256 ГБ. На задній панелі розташована камера на базі двох 50-мегапіксельних сенсорів. Головний модуль доповнено електронною та оптичною системами стабілізації зображення. Надширококутний модуль має кут огляду 114 градусів і додатково може використовуватися для макро знімання на відстані 4 см. У вирізі дисплея розташувалася 16-мегапіксельна фронтальна камера.

Новинка також отримала акумулятор місткістю 4500 мАг, підтримку швидкої провідної зарядки потужністю 33 Вт і бездротової зарядки потужністю 15 Вт. Сканер відбитком пальців розташований під дисплеєм. Корпус забезпечує захист від пилу та вологи за стандартом IP53. Пристрій працює під керуванням Nothing OS на базі Android. Оболонка отримала покращену інтеграцію зі сторонніми рішеннями. Наприклад, можна управляти іншими пристроями, такими як автомобіль Tesla (включаючи відмикання дверей і включення кондиціонера автомобіля), прямо з меню швидких налаштувань. ПЗ також включає інтеграцію NFT (може демонструвати зображення на робочому столі телефону або відстежувати ціни). Виробник обіцяє 3 роки оновлень Android та 4 роки оновлень безпеки.

Новий смартфон Nothing Phone 1 надійде у продаж більш ніж на 40 ринках, включаючи Велику Британію, Японію, Індію та країни континентальної Європи. Ціна конфігурації з 8/128 ГБ пам’яті становить £399 (близько $475), 8/256 ГБ пам’яті – £449 (близько $535), 12/256 ГБ пам’яті – £499 (близько $593).

Джерело: The Verge