Представлений оновлений електромобіль Volkswagen ID.3 з косметичними змінами та покращеними матеріалами салону

Через два з половиною роки після випуску оригінального електромобіля Volkswagen ID.3 автовиробник підготував оновлену версію. Volkswagen заявляє, що фейсліфтінг значною мірою заснований на відгуках клієнтів.

Оновлений Volkswagen ID.3 має новий капот у колір кузова, без будь-яких глянсових чорних елементів попередньої моделі. Також доданий перероблений передній бампер із повітрозабірниками. Ще перероблення зазнали задні ліхтарі, їх дизайн натхненний Volkswagen Polo.

Попередня версія Volkswagen ID.3 викликала нарікання щодо матеріалів інтер’єру. Електромобіль повинен стояти поруч із бензиновим Volkswagen Golf у лінійці німецького бренду, але поступався побратимові з погляду якості інтер’єру. У новій версії це аспект врахували. Автовиробник додав у салон більше м’яких на дотик матеріалів, а саме на двері та панель приладів. Volkswagen також заявила, що в інтер’єрі не використовується шкіра тварин, а салон із ефектом замші на 71% складається з переробленого пластику.

У Європі Volkswagen ID.3 надійде у продаж із 12-дюймовим дисплеєм, але покупцям із Великобританії слід задовольнятися 10-дюймовою версією. Асортимент електродвигунів та акумуляторів для Volkswagen ID.3 не змінився. Всі автомобілі оснащені електродвигуном потужністю 201 к.с., який розганяє автомобіль з 0 до 100 км/год за 7,3 секунди. Швидша версія перебуває у розробці.

Базова версія Volkswagen ID.3 може проїхати на одному заряді батареї 425 км та підтримує швидку зарядку потужністю 120 кВт. Старша версія має запас ходу 545 км та підтримує надшвидку зарядку потужністю 170 кВт.

Ціна оновленого Volkswagen ID.3 наразі не повідомляється. Автомобіль надійде у продаж наприкінці 2023 року.

Джерело: gadgettendency