Представлений PCIe Express 7.0 v0.5 — 512 ГБ/с на 16 каналах, запуск у 2025 році

Попри те, що індустрія накопичувачів даних вже широко запровадила PCIe 5.0, виробники відеокарт поки не випустили відеокарти з новим інтерфейсом. Однак прогрес у розробці його наступного покоління дійшов до версії PCIe 7.0.

PCI-SIG, організація, відповідальна за розробку PCI Express, оголосила, що специфікації PCIe 7.0 тепер доступні у версії 0.5. Це сталося після випуску версії 0.3 у червні 2023 року. Ініціатива щодо нового стандарту була запущена ще в червні 2022 року.

PCIe 7.0 може похвалитися швидкістю передачі даних 128 ГБ/с і пропускною здатністю 512 ГБ/с для двонапрямних інтерфейсів через конфігурацію з 16 смугами. Він використовує сигналізацію PAM4 і фокусується на підвищенні енергоефективності. PCIe 7.0 є зворотно сумісний з усіма специфікаціями PCIe попереднього покоління. Це означає, що відеокарти або накопичувачі PCIe 7.0 апаратно сумісні аж до PCIe 1.0.

Характеристики та цілі PCIe 7.0

Швидкість потоку даних 128 ГБ/с і до 512 ГБ/с у двох напрямках через конфігурацію x16

Використання сигналізації PAM4 (4-рівнева амплітудно-імпульсна модуляція)

Орієнтація на параметри каналу та охоплення

Зниження затримки та підвищення надійності

Підвищення енергоефективності

Підтримка зворотної сумісності

Ринок користувацьких відеокарт ще чекає прийняття PCIe 5.0 для споживачів, однак прискорювачі центрів обробки даних вже мають цей інтерфейс. Ігрові огляди, що порівнюють різні специфікації PCIe, показують, що хоча пропускна здатність подвоюється з кожним поколінням, переваги від цього для відеокарт незначні. Запуск PCIe 7.0 очікується у 2025 році.

Джерело: VideoCardz