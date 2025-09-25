Представлений Xiaomi 17: компактний флагман з Snapdragon 8 Elite Gen 5 та 7000 мАг дешевше €600

Xiaomi 17 переосмислює компактні флагмани: найновіший процесор, величезна батарея та чотири 50 МП камери доступні за вельми спокусливою ціною на домашньому ринку.

Смартфон отримав 6,3” AMOLED-дисплей, котрий у наш час можна вважати компактним. Екран має роздільну здатність 2656 x 1220 пікселів, частотою оновлення 120 Гц та яскравістю 3500 ніт.

Базовий апарат отримав основну камеру на 50 МП (1/1,31”, f/1.67, 23 мм) з сенсором Light Hunter 950 та оптичною стабілізацією зображень, телеоб’єктив 50 МП (f/2.0, 60 мм), теж з OIS та ультраширококутний об’єктив 50 МП (f/2.4, 102° FoV). Фронтальна камера також має сенсор 50 МП (f/2.2, 90° FoV).

Порівняно з попередником, драматично зросла місткість акумулятора Xiaomi 17 — з 5400 мАг до 7000 мАг. Батарея підтримує дротове заряджання потужністю 100 Вт та бездротову зарядку 50 Вт. Компанія обіцяє до 12 годин перегляду відео на одному заряді. Розміри 151,1 x 71,8 x 8,06 мм роблять смартфон навіть меншим, ніж торішній Xiaomi 15, за ваги 191 г. Він представлений у білому, темно-сірому, світло-блакитному та рожевому кольорах.

Xiaomi 17 можна замовити в Китаї вже сьогодні за ціною в еквіваленті $630 або ж €575 за конфігурацію з 12 ГБ оперативної пам’яті та 256 ГБ накопичувачем. Телефон з 512 ГБ сховищем та 12 ГБ пам’яті коштує $675, а варіант з 16 ГБ та 1 ТБ можна придбати за $700. Час стару першого у світі флагмана з Snapdragon 8 Elite Gen 5 на глобальному ринку поки невідомий.