Президент Аргентини розпустив слідчу групу, що займалась шахрайским мемкоїном LIBRA, який він просував

Президент Аргентини Хав’єр Мілей розпустив спеціальну слідчу групу (Unidad de Tareas de Investigación, UTI), створену для розслідування скандалу навколо токену LIBRA. Мілей сам активно просував цей мемкоїн, який врешті виявися шахрайським і залишив ні з чим сотні інвесторів. Це рішення викликало хвилю критики з боку опозиції, яка звинувачує президента у спробі уникнути відповідальності та приховати можливу участь у фінансовому шахрайстві. Перед цим Мілею погрожували імпічментом.

UTI була створена три місяці тому після того, як Мілей опублікував у мережі X (колишній Twitter) повідомлення з закликом інвестувати в LIBRA, позиціонуючи монету як інструмент для підтримки малого бізнесу в Аргентині. Після цього токен стрімко виріс у ціні, досягнувши ринкової капіталізації $4,5 млрд всього за кілька годин. Але незабаром мемкоїн обвалився на 97%. Розслідування показало, що значна частина токенів була сконцентрована в кількох гаманцях, пов’язаних з розробниками, які вивели понад $100 млн, що викликало підозри у шахрайстві за схемою pump-and-dump Вартість активу штучно завищують, після чого швидко продають..

Після падіння мемкоїна LIBRA Мілей видалив своє повідомлення та заявив, що не був обізнаний щодо деталей проєкту. Опозиція звинуватила президента Аргентини у використанні статусу для просування сумнівного активу. До судів подано понад 100 скарг, а також розпочато розслідування щодо можливого порушення Закону про державну етику

Розпуск UTI був оформлений указом №332, який підписали Мілеєм та міністр юстиції Маріано Кунео Лібарона. У документі зазначено, що група завершила свою роботу, передавши зібрані дані до прокуратури. Однак жодного публічного звіту про результати розслідування не було.

Опозиційні депутати оголосили про намір відновити роботу парламентської комісії щодо розслідування справи LIBRA, яка раніше була заблокована керівною коаліцією. Крім того, судові органи Аргентини та США продовжують розслідування, зокрема щодо Мілея, його сестри Каріни та інших осіб, пов’язаних із запуском криптовалюти

Джерело: El Pais