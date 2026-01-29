Програма "СвітлоДім": ОСББ в Україні отримають до 300 тис. грн на придбання генераторів та інверторів

Багатоквартирний будинок у Києві. Фото: Depositphotos

В Україні запустили програму державної підтримки “СвітлоДім”, яка дозволить жителями багатоквартирних будинків отримати від 100 000 до 300 000 грн (залежно від кількості поверхів) на автономне живлення для забезпечення роботи ліфтів, водопостачання, зв’язку і тепла.





Виплати можна використати на придбання:

бензинових, дизельних або газових генераторів;

інверторів;

блоків керування високовольтними батареями;

акумуляторів;

сонячних панелей.

При цьому мешканці самостійно обиратимуть тип обладнання та постачальника.

Заявки приймаються виключно від ОСББ, житлових та обслуговуючих кооперативів, управителів багатоквартирних будинків будь-якої форми власності. Подати їх можна на сайті “СвітлоДім”: там вже є вся необхідна інформація про програму, тоді як форму чи вікно для подачі самої заявки обіцяють додати “найближчим часом”.





Рішення щодо видачі допомоги прийматиме комісії при Мінрозвитку, а виплату мають здійснити протягом 48 годин після валідації. Заявники повинні придбати обладнання протягом 45 календарних днів від дати отримання коштів, але не пізніше 20 грудня 2026 року. Після встановлення обладнання необхідно подати звіт про цільове використання коштів через Дію упродовж 30 робочих днів, також не пізніше цієї дати. Якщо допомога не буде використана протягом відведеного терміну, заявник має повернути кошти.

Програму “СвітлоДім” запровадили на час дії воєнного стану, але не довше двох років з моменту набуття чинності постанови. На першому етапі вона пошириться на громади з найбільш складною ситуацією в енергетиці: наразі йдеться про Київ та область.

Паралельно Кабмін спростив вимоги до встановлення СЕС на будівлях та виключив роботи з переліку тих, що потребують спеціальних документів — тепер лише звіт про технічне обстеження будівлі.