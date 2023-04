Прогрес не спинити: попри протести поліція Нью-Йорка закупить двох робопсів Boston Dynamics за $0,75 млн та гармати, що стріляють мітками GPS

Департамент поліції Нью-Йорка відновлює використання робота-собаки Digidog. Мер міста Ерік Адамс оголосив про це під час пресконференції у вівторок, заявивши, що використання Digidog може врятувати життя. Раніше влада Нью-Йорка стикалася з негативною реакцією громадськості щодо застосування роботів. Можливо, на рішучість мера вплинув той факт, що він раніше був капітаном поліції.

«Я вірю, що технології вже тут ми не можемо цього боятися, — зазначив мер Адамс. — Декілька активістів були проти, і ми зробили крок назад – я так не працюю. Я працюю над пошуком того, що є найкращим для міста».

Digidog, також відомий як Spot – чотириногий робот з дистанційним керуванням, створений компанією Boston Dynamics, що належить Hyundai. Він призначений для роботи у ситуаціях, які можуть загрожувати людям, допомагаючи виконувати такі дії, як проведення перевірок у небезпечних зонах та спостереження за будівельними майданчиками. Boston Dynamics також рекламує його використання як інструменту суспільної безпеки.

У 2020 році поліція Нью-Йорка використала Digidog для розвідки під час ситуації, коли озброєний терорист забарикадувався всередині будівлі, ще один випадок застосування – проникнення зловмисників до будинку 2021 року. Критики виступили проти використання Digidog через побоювання щодо стеження, після чого поліція оперативно розірвала контракт з Boston Dynamics.

Поліція планує придбати двох робопсів загальною вартістю $750 тис., вони використовуватимуться лише у небезпечних для життя ситуаціях, таких як загроза вибуху.

Проєкт нагляду за технологіями спостереження (STOP), група, яка виступає проти поліційного стеження на місцевому рівні та на рівні штату, засудила крок мера Адамса.

Крім придбання Digidog, мер Адамс та поліція Нью-Йорка оголосили про тестування ще двох технологій безпеки. Одна з них – Guardian HX від StarChase, портативна або встановлювана на автомобіль пускова установка, що стріляє мітками GPS у транспортні засоби. Друга – пристрій K5 ASR від компанії Knightscope, який описується як «цілком автономний робот зовнішньої безпеки». Поліція збирається використовувати бота для збирання розвідданих.

The Future of Public Safety is NOW:

🐕Digidog is a RC K-9 robot for use in assessing hazardous situations

🚙StarChase pilot will test a projectile that attaches a GPS-enabled device to stolen or ghost vehicles

🚨K5 ASR pilot will help conduct automated patrol in confined areas pic.twitter.com/4Qp05ph81o

— NYC Mayor’s Office (@NYCMayorsOffice) April 11, 2023