Сан-Франциско скасовує дозвіл на використання “роботів-вбивць” у поліції

Міська влада Сан-Франциско скасувала суперечливу політику щодо використання “роботів з летальною зброєю” після обурення та протестів громадян і правозахисних груп. Однак, як повідомляє San Francisco Chronicle, нова заборона не є постійною, і питання було “повернуто до комітету для подальшого обговорення”.

Наприкінці листопада управління поліції Сан-Франциско (SFPD) запропонувало надати їх роботам “ліцензію на вбивство” в небезпечних ситуаціях. Міська наглядова рада спочатку схвалила запропоновану політику, яка дозволяла копам використовувати роботів з дистанційним керуванням “як варіант смертоносної сили, коли ризик втрати життя для представників громадськості або офіцерів є неминучим і переважує будь-який інший доступний варіант застосування сил”, але згодом скасувала своє рішення.

Представник SFPD розповів, що роботи департаменту (більшість з яких були розроблені для знешкодження бомб у зонах бойових дій) можуть бути оснащені вибухівкою, щоб “дезорієнтувати агресивного, озброєного чи небезпечного підозрюваного в екстремальних обставинах, з метою врятувати або запобігти подальшій втраті невинних життів”.

Роботи вже використовувалися таким чином у США раніше — у 2016 році в Далласі поліція за допомогою робота підірвала злочинця, яких застрелив 5 правоохоронців на мітингу.

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Активісти різко розкритикували цю політику: в одному з листів, який підписали 44 громадські організації, сказано, що такий дозвіл “без потреби поставить під загрозу життя” і що громадськість “відчуває дискомфорт від використання озброєних роботів у будь-якій ситуації”.

“Немає жодних підстав вважати, що роботи, які несуть вибухівку, можуть бути винятком із надмірного застосування поліцією смертоносної сили. Використання роботів, призначених для знешкодження бомб, є чудовим прикладом цієї моделі ескалації та мілітаризації поліції, яка хвилює багатьох у всьому місті”, — йдеться в листі.

Такі аргументи, здається, переконали наглядову раду Сан-Франциско. Один із представників влади, який спочатку проголосував за цю політику, Гордон Мар, сказав у треді у Twitter, що з того часу він “дедалі більше відчуває дискомфорт від свого голосування та прецеденту, який воно створює для інших міст”.

“Я не вважаю, що робити насилля більш віддаленим і менш людяним — це крок вперед. Не думаю, що роботи-вбивці убезпечать нас, запобігатимуть чи розкриватимуть злочини”, — сказав Мар.

I’m grateful to all who’ve expressed concerns with our vote authorizing SFPD to use robots to kill suspects in extreme circumstances. Despite my own deep concerns with the policy, I voted for it after additional guardrails were added. I regret it. I will vote no tomorrow. 1/4 — Gordon Mar 馬兆明 (@D4GordonMar) December 5, 2022

Інша представниця, Гілларі Ронен, яка раніше голосувала проти політики, також відзначила це рішення у Twitter.

“Ми щойно припинили використання роботів-вбивць у Сан-Франциско. Здоровий глузд переміг”, — твітнула Ронен.

We just stopped the use of killer robots robots in SF. Complete reversal from last week. Common sense prevailed. — Hillary Ronen (@HillaryRonen) December 6, 2022

Нині поліція Сан-Франциско володіє всього 17 роботами, з яких у робочому стані лише 12. Їх умовно можна розділити на дві категорії:

гусеничні роботи великого та середнього розміру, які використовуються для дистанційного вивчення або підриву вибухових речовин (наприклад, Remotec F6A та Qinetiq Talon);

роботи меншого розміру, призначені для розвідки та спостереження (наприклад, iRobot FirstLook і Recon Robotics Throwbot).

Всі вони в основному керуються людьми та мають обмежену автономну функціональність.

Раніше в поліції Окленда теж спочатку дозволили використовувати роботів для дистанційного вбивства підозрюваних, але пізніше скасували своє рішення без пояснення причин.

Тим часом група виробників роботів, включаючи Boston Dynamics, підписала зобов’язання не використовувати своїх роботів як зброю на початку цього року. Компанії посилаються на “стурбованість суспільства” та наголошують, що намагатимуться не дозволити своїм клієнтам з часом використовувати як зброю будь-які платформи, які їм було продано.

Джерело: The Verge