Сан-Франциско скасовує дозвіл на використання “роботів-вбивць” у поліції

Міська влада Сан-Франциско скасувала суперечливу політику щодо використання “роботів з летальною зброєю” після обурення та протестів громадян і правозахисних груп. Однак, як повідомляє San Francisco Chronicle, нова заборона не є постійною, і питання було “повернуто до комітету для подальшого обговорення”.

Наприкінці листопада управління поліції Сан-Франциско (SFPD) запропонувало надати їх роботам “ліцензію на вбивство” в небезпечних ситуаціях. Міська наглядова рада спочатку схвалила запропоновану політику, яка дозволяла копам використовувати роботів з дистанційним керуванням “як варіант смертоносної сили, коли ризик втрати життя для представників громадськості або офіцерів є неминучим і переважує будь-який інший доступний варіант застосування сил”, але згодом скасувала своє рішення.

Представник SFPD розповів, що роботи департаменту (більшість з яких були розроблені для знешкодження бомб у зонах бойових дій) можуть бути оснащені вибухівкою, щоб “дезорієнтувати агресивного, озброєного чи небезпечного підозрюваного в екстремальних обставинах, з метою врятувати або запобігти подальшій втраті невинних життів”.

Роботи вже використовувалися таким чином у США раніше — у 2016 році в Далласі поліція за допомогою робота підірвала злочинця, яких застрелив 5 правоохоронців на мітингу.

Активісти різко розкритикували цю політику: в одному з листів, який підписали 44 громадські організації, сказано, що такий дозвіл “без потреби поставить під загрозу життя” і що громадськість “відчуває дискомфорт від використання озброєних роботів у будь-якій ситуації”.

Такі аргументи, здається, переконали наглядову раду Сан-Франциско. Один із представників влади, який спочатку проголосував за цю політику, Гордон Мар, сказав у треді у Twitter, що з того часу він “дедалі більше відчуває дискомфорт від свого голосування та прецеденту, який воно створює для інших міст”.

I’m grateful to all who’ve expressed concerns with our vote authorizing SFPD to use robots to kill suspects in extreme circumstances. Despite my own deep concerns with the policy, I voted for it after additional guardrails were added.

I regret it. I will vote no tomorrow. 1/4

— Gordon Mar 馬兆明 (@D4GordonMar) December 5, 2022