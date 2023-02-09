Prometheus запускає три безплатні ІТ-курси від The Linux Foundation: основи Linux, Git та Kubernetes

Платформа Prometheus повідомила, що вона вперше в Україні починає надавати доступ до популярних безплатних курсів, створених The Linux Foundation. Курси перекладені українською мовою.

Слухачі можуть обрати один з трьох курсів або пройти всі навчальні програми для опанування основ Linux, розподіленої розробки з Git та засадничих принципів Kubernetes. До збору коштів долучилась команда Veteranius (проєкт Razom for Ukraine).

Основи Linux

Курс “Основи Linux” стартує 20 лютого та триватиме 14 тижнів. Він розроблений спеціально для початківців та надасть теоретичну базу Linux, навчить використовувати як графічний інтерфейс, так і командний рядок в основних сімействах дистрибутивів Linux.

Слухачів ознайомлять з інструментами та методиками, які зазвичай використовують системні адміністратори та кінцеві користувачі Linux для виконання повсякденної роботи в середовищі Linux. Курс дозволить легко орієнтуватися в будь-якому з основних дистрибутивів Linux і продовжити свій професійний шлях як системний адміністратор, розробник або просто впевнений користувач. Автори курсу вважають, що слухачі витрачатимуть на навчання 5-7 годин на тиждень.

Git для розподіленої розробки програмного забезпечення

Цей курс стартує 23 лютого та розрахований на 14 тижнів. Слухачі дізнаються, що таке Git, як його встановлювати, як ініціалізувати репозиторій, вносити до нього зміни, робити його доступним для інших, а також отримувати та використовувати зміни, внесені іншими. Курс навчить знаходити помилки у своїй та чужій роботі, а також ознайомить з основними процедурами Git, такими як клонування, розгалуження, створення коммітів, використання diff, злиття та перебазування.

Курс підійде для слухачів, які мають досвід розробки на будь-якій операційній системі. Також буде корисним досвід роботи за допомогою командного рядка, проте ця умова не є обов’язковою. Для всебічного опанування матеріалів цього курсу слухачам знадобляться 1-2 години на тиждень.

Основи Kubernetes

Курс “Основи Kubernetes” стартує на початку березня і триватиме 14 тижнів. У курсі будуть висвітлені теми архітектури системи, задачі, які вона розв’язує, і моделі, що використовується для обробки розгортання контейнерів і масштабування. Курс містить технічні інструкції щодо розгортання автономної та багаторівневої програми. Слухачі дізнаються про ConfigMaps і Secrets, а також про те, як використовувати Ingress.

Курс розрахований на користувачів із базовими знаннями інтерфейсу командного рядка Linux (CLI), а також розумінням контейнерних технологій. Орієнтовне навантаження на слухачів становить 2-3 години на тиждень.