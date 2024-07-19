Прощавай goo.gl: сервіс скорочення посилань піде в небуття в серпні 2025 року

Google продовжує планомірно скорочувати перелік сервісів, які вона пропонує користувачам. Весною 2019 року компанія оголосила про закриття сервісу скорочення посилань Google URL Shortener (goo.gl), який був запущений за 10 років до того. А тепер стало відомо, коли він остаточно перестане працювати.

Google оголосила у блозі, що «настав час вимкнути обслуговування частини Google URL Shortener». Отже, трохи більше, ніж через рік, посилання у форматі https://goo.gl/* перестануть працювати й видаватимуть повідомлення про помилку 404 «Сторінка не знайдена». Посилання стануть неробочими з 25 серпня 2025 року.

За рік до припинення роботи, з 23 серпня 2024 року, посилання goo.gl почнуть показувати проміжну сторінку, сповіщаючи користувачів про те, що «це посилання більше не працюватиме найближчим часом». Це повідомлення спочатку з’явиться для «невеликого відсотка наявних посилань», який збільшуватиметься з наближенням кінцевого терміну. Google заохочує розробників якнайшвидше оновити посилання, які зазнали впливу, оскільки ця проміжна сторінка може призвести до перебоїв у переспрямуванні посилань.

Коли Google оголосила про закриття goo.gl близько 5 років тому, компанія заохочувала розробників перейти на сервіс Firebase Dynamic Links (FDL), який з того часу також перестав працювати.

Джерело: The Verge