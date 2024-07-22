Прощавай, Samsung Messages: який застосунок прийде йому на заміну в смартфонах Galaxy

Багато Android-смартфонів постачаються з Google Messages як програмою обміну повідомленнями за замовчуванням. Але Samsung вже давно йде власним шляхом та встановлює Samsung Messages. Зараз ситуація змінюється, оскільки компанія оголосила про перехід на новий попередньо завантажений застосунок для обміну повідомленнями.

Новина була опублікована через застосунок Samsung Members:

«Починаючи з Flip 6, Fold 6 і новіших моделей, застосунок Samsung Messages більше не буде попередньо завантажений. Натомість Google Messages надасть новий і покращений досвід для вираження ваших емоцій, що зробить спілкування безпечним і веселим».

Водночас повідомляється, що користувачі все ще можуть завантажувати Samsung Messages із Galaxy Store. Разом з тим додається, що «деякі функції будуть виключені». Немає жодного слова про те, які саме функції пустили під ніж.

Мішал Рахман з Android Authority зазначив, що Samsung Messages все ще є застосунком за замовчуванням у версіях Z Fold 6 і Z Flip 6 у Канаді та Європі. Це говорить про те, що зміна поки що стосується лише пристроїв у США.

Samsung поки що не прокоментувала запит, чому вона відмовляється від Samsung Messages як попередньо завантаженого застосунку на користь клієнта Google.

Джерело: androidauthority