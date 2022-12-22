Процесор Intel Core i9-13900KS розігнали до 9 ГГц — його частота «з коробки» сягає 6 ГГц

Усього два місяці тому чіп Intel побив раніше встановлений світовий рекорд AMD, що дорівнював 8,79 ГГц – процесор Core i9-13900K працював при 8,8 ГГц. Досі не представлений офіційно Core i9-13900KS перевершив цей рекорд, досягнувши частоти 9 ГГц.

Intel Core i9-13900KS працює на частоті до 6 ГГц «з коробки», проте ентузіаст продемонстрували його граничні можливості. Відомий оверклокер Elmor, який співпрацює з ASUS, зміг досягти його роботи за частоти 9008,82 МГц із системою охолодження LN2 на рідкому азоті.

It’s over 9000!!!! ASUS overclockers broke the 9 GHz barrier, smashing their own previous CPU frequency record.​ With that, the ROG Maximus Z790 Apex has 14 World Records, and 29 GFP scores, making it the Z790 record-breaking champion.🏆 @intel @IntelGaming pic.twitter.com/hVs4uJTqdb — ROG Global (@ASUS_ROG) December 21, 2022

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Для встановлення рекорду було використано материнську плату ASUS ROG Maximus Z790 APEX, яка також є однією з найкращих материнських плат для розгону пам’яті з доступних зараз. У живій демонстрації видно, що SkatterBencher разом із Elmor святкує досягнення частоти 9 ГГц. У ході розгону процесор охолодили до -250,2°C.

Intel Core i9-13900KS – ​​поки що недоступний у продажу флагманський процесор Raptor Lake з 24 ядрами та 32 потоками у конфігурації 8P + 16E. У режимі Thermal Velocity Boost його частота може підніматися до 6 ГГц, що робить його першим процесором, який офіційно працює на такій частоті. У Turbo Boost Max частота сягає 5,8 ГГц, тоді як звичайний приріст частоти продуктивних ядер під час роботи становить 5,4 ГГц, а енергоефективних – 4,3 ГГц. Мінімальна частота роботи процесора – 3,2 ГГц. Він оснащений 68 МБ комбінованої кеш-пам’яті та працює в режимах енергоспоживання 150 Вт (PL1)/253+ Вт (PL2).

Традиційно процесори KS випускаються обмеженою партією, мають відмінності від флагманів серії К у налаштуваннях енергоспоживання та значно перевершують їх у ціні. За даними Wccftech, Intel запустить продаж процесора 12 січня, а його офіційний анонс, ймовірно, відбудеться на виставці CES 2023 5-8 січня. Також можливі і більш ранні новини Intel у 2023 році.