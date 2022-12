Процесор Intel Core i9-13900KS розігнали до 9 ГГц — його частота «з коробки» сягає 6 ГГц

Усього два місяці тому чіп Intel побив раніше встановлений світовий рекорд AMD, що дорівнював 8,79 ГГц – процесор Core i9-13900K працював при 8,8 ГГц. Досі не представлений офіційно Core i9-13900KS перевершив цей рекорд, досягнувши частоти 9 ГГц.

Intel Core i9-13900KS працює на частоті до 6 ГГц «з коробки», проте ентузіаст продемонстрували його граничні можливості. Відомий оверклокер Elmor, який співпрацює з ASUS, зміг досягти його роботи за частоти 9008,82 МГц із системою охолодження LN2 на рідкому азоті.

It’s over 9000!!!!

ASUS overclockers broke the 9 GHz barrier, smashing their own previous CPU frequency record.​

With that, the ROG Maximus Z790 Apex has 14 World Records, and 29 GFP scores, making it the Z790 record-breaking champion.🏆 @intel @IntelGaming pic.twitter.com/hVs4uJTqdb

— ROG Global (@ASUS_ROG) December 21, 2022