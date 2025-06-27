Asus представила RTX 5090 і 5070 Ti BTF з прихованим роз’ємом живлення GC-HPWR

Відеокарта ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti 16GB GDDR7 BTF White Edition

Розділ Технології виходить за підтримки

ASUS оновила свою фірмову серію відеокарт BTF. Цього разу компанія зробила акцент не лише на технічні характеристики, а й на зручність збірки. Нові моделі серії — GeForce RTX 5090 ROG Astral та RTX 5070 Ti TUF — отримали інноваційний підхід до живлення: тепер силовий кабель можна заховати від очей повністю.

Нещодавно ASUS продемонструвала новий роз’єм GC-HPWR. Це вдосконалений конектор із подовженим адаптером, який спеціально створений для сумісних материнських плат серії BTF. Якщо ви використовуєте таку плату, адаптер є обов’язковим — він підключається до нижнього краю плати, де й «ховається» живлення. Водночас, користувачі можуть легко перейти на звичайну материнську плату: адаптер можна зняти, або взагалі використовувати стандартний 16-контактний кабель.

Важливо: нові відеокарти серії BTF підтримують два типи підключення живлення — через GC-HPWR або звичний 16-pin конектор, розташований у тому ж місці, що й на стандартних моделях. Іншими словами, BTF-версії — це покращені варіанти оригінальних карт, які мають бонус у вигляді естетичного та функціонального плюсу, але повністю зворотно сумісні з класичними конфігураціями.

ASUS представила три нові моделі:

Creators - Агенція з міжнародного PR для технологічних та B2B компаній PR для компаній та їх лідерів Організація інтерв’ю в медіа, подкастах, виступи на конференціях Європа, Азія, Америка Дізнатись деталі

GeForce RTX 5090 ROG Astral — доступна в двох версіях: з заводським розгоном та без нього. Компанія пропонує GPU з базовою частотою 2580 МГц, або ОС-версію з частотою 2610 МГц.

GeForce RTX 5070 Ti TUF BTF — виконана у білому корпусі, візуально майже не відрізняється від стандартної версії без адаптера.

Попри зміну дизайну живлення, технічні характеристики залишилися без змін. Фактично, тактові частоти є однаковими для версій BTF та не-BTF. Наразі адаптер окремо не згадується в описі комплекту, однак судячи з дизайну, він входить до базового оснащення.

ROG Astral залишається флагманською лінійкою ASUS у сегменті RTX 50 — найдорожчі й найтехнологічніші відеокарти бренду. Компанія активно розвиває цю серію: нещодавно було показано варіант у білому кольорі, а також обмежене видання з позолоченим корпусом.

Джерело: videocardz

Розділ Технології виходить за підтримки

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% украі‌нською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологіи‌ та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.