AMD, Intel та NVIDIA на CES 2023 — коли відбудуться презентації та чого чекати?

Анонсована на 5-8 січня виставка CES 2023 традиційно стане першим великим заходом для ентузіастів ПК. Двоє з трьох основних гравців ринку, NVIDIA та AMD, вже підтвердили свої виступи на конференції, Intel поки що підтвердила лише участь, але не офіційну доповідь. Як завжди, на виставці очікується низка важливих анонсів.

Доповідь NVIDIA відбудеться 3 січня о 18.00

NVIDIA проведе онлайн-подію в особливому форматі – це буде запис, а не прямий ефір. На минулій CES не брав участі генеральний директор компанії Дженсен Хуанг, про його участь не йдеться і цього разу – цілком можливо, ситуація повториться. Серед очікуваних анонсів:

Відеокарти GeForce RTX 4000 для ноутбуків

GeForce RTX 4070 Ti для настільних комп’ютерів

За попередньою інформацією, RTX 4070 Ti вийде 5 січня, через два дні після заходу.

Join us for our virtual NVIDIA Special Address at #CES2023 on Tuesday, Jan. 3 at 8 a.m. PT. We’ll be sharing the latest innovations made possible by accelerated computing. pic.twitter.com/oVB53Jb05p — NVIDIA (@nvidia) November 17, 2022

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Голова AMD Ліза Су виступить 4(5) січня о 04:30

Вступне слово від AMD на виставці CES 2023 скаже CEO Ліза Су. Очікується, що «червоні» анонсують:

Процесори Ryzen 7000 для настільних комп’ютерів без суфікса X

Процесори Ryzen 7000 для ігрових ноутбуків

Можливо, мобільну графіку RDNA3

Intel на виставці CES 2023

Наразі Intel не підтвердила власних спеціальних пресконференцій на CES 2023. Можливі закриті новини для представників преси у рамках заходу. Імовірно, компанія має намір представити:

Процесори Core 13-го покоління без суфікса K для настільних ПК

Процесори Core 13-го покоління серій HX/HK/H для ноутбуків

Можливо, Intel повідомить ціну та дату випуску процесора Core i9-13900KS з тактовою частотою 6 ГГц.

Джерело: VideoCardz