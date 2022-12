AMD, Intel та NVIDIA на CES 2023 — коли відбудуться презентації та чого чекати?

Анонсована на 5-8 січня виставка CES 2023 традиційно стане першим великим заходом для ентузіастів ПК. Двоє з трьох основних гравців ринку, NVIDIA та AMD, вже підтвердили свої виступи на конференції, Intel поки що підтвердила лише участь, але не офіційну доповідь. Як завжди, на виставці очікується низка важливих анонсів.

NVIDIA проведе онлайн-подію в особливому форматі – це буде запис, а не прямий ефір. На минулій CES не брав участі генеральний директор компанії Дженсен Хуанг, про його участь не йдеться і цього разу – цілком можливо, ситуація повториться. Серед очікуваних анонсів:

За попередньою інформацією, RTX 4070 Ti вийде 5 січня, через два дні після заходу.

Join us for our virtual NVIDIA Special Address at #CES2023 on Tuesday, Jan. 3 at 8 a.m. PT. We’ll be sharing the latest innovations made possible by accelerated computing. pic.twitter.com/oVB53Jb05p

— NVIDIA (@nvidia) November 17, 2022