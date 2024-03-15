Прикордонники США використовуватимуть рентген та штучний інтелект для виявлення наркотиків

Наразі на кордонах встановлять «високотехнологічні машини» (які, по суті, є дуже потужними рентгенівськими променями) для виявлення наркотиків, роботу яких у майбутньому має пришвидшити штучний інтелект.

Минулого тижня Джо Байден закликав підтримати законопроєкт про безпеку кордонів, який серед іншого передбачає закупівлю 100 одиниць такої техніки. За два дні до виступу президента NBC News повідомило, що митні та прикордонні служби США (CBP) вже мають сучасні машини для виявлення фентанілу Синтетичний опіоїдний анальгетик (має дію у 20-40 разів сильнішу, ніж героїн, і в 100 разів сильнішу, ніж морфін). — однак їх не встановили, оскільки Конгрес ще не виділив на це кошти.

Як зазначає The Verge, переважна більшість фентанілу, вилученого митниками та прикордонниками (понад 90%), провозиться контрабандою через офіційні пункти громадянами США, а не мігрантами, які несанкціоновано перетинають кордон.

Згідно з пресрелізом Департаменту внутрішньої безпеки, CBP конфіскувало близько 20 тонн фентанілу протягом 2023 року. Понад половина проходила через одну точку — порт в’їзду Маріпоса в Ногалесі, штат Арізона (цікаво, що там вже є кілька рентгенів — і ще кілька зберігаються на складах через брак коштів на встановлення).

Наразі CBP сканує близько 20% комерційних і менш як 5% особистих транспортних засобів. У майбутньому ці показники хочуть збільшити до 70 і 40% відповідно — і в цьому має допомогти штучний інтелект.

Після сканування рентгенівські знімки надсилають до командного центру, де їх перевіряють на відповідність документам (якщо сказано, що вантажівка перевозить банани — то це має показати й сканування).

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«Один офіцер переглядає одне зображення» — каже Кевін МакАлінан, який працював уповноваженим CBP при Трампі з 2018 по 2019 рік. «Якщо ви збираєтеся різко збільшити кількість перевірок, вам знадобиться не тільки набагато більше сканерів, а й набагато більше офіцерів, щоб їх зчитувати, або вам знадобиться допомога технологій».

МакАлінан у 2020 році став співзасновником компанії Pangiam, яка займається ШІ-технологіями для торгівлі та подорожей. Торік вони отримали контракт на $16,86 мільйона для розробки «Алгоритмів виявлення аномалій», які використовуватимуть штучний інтелект для аналізу рентгенівських зображень, скановані на кордоні.

«Виходячи з того, як працює транскордонний ланцюжок поставок, багато вантажівок насправді повертаються до США порожніми», — сказав МакАлінан. «Програмне забезпечення може підтвердити, що ця вантажівка та сканування порожні — офіцеру не потрібно витрачати дорогоцінний час на перегляд зображення».

Інструмент, який ще не використовується на кордоні, навчений на основі попередніх рентгенівських сканувань CBP.

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