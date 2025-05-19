«Пункт призначення 6» заробив $100 млн у перший вікенд — найкращий дебют в 25-річній історії франшизи

Warner Bros.

«Пункт призначення: Родове прокляття» стартував у світовому прокаті з касою у $102 млн, оформивши найкращий дебют серед всіх шести фільмів у 25-річній горор-франшизі.

Очікується, що стрічка стане найкасовішою у серії загалом, перевершивши «Пункт призначення» 2011 року із $186 млн заробітків.

Що цікаво, каса «Родового прокляття» рівномірно розподілилась за кордоном і в США — обидва ринки принесли по $51 млн. В міжнародному прокаті лідирували Мексика ($5,5 млн), Велика Британія ($5,3 млн), Філіппіни ($3,4 млн), Індія ($3 млн) та Франція ($3 млн).

Для довідки: бюджет шостого фільму у франшизі «Пункт призначення» склав $50 млн.

Згідно з офіційним синопсисом, «Пункт призначення: Родове прокляття» зосереджується на історії студентки коледжу Стефані, яку постійно мучить один і той самий кошмар; зрештою дівчина вирушає додому в пошуках єдиної людини, яка здатна врятувати її родину і розірвати цикл жахливих подій.

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Зрежисували стрічку Зак Ліповськи та Адам Стайн, а головні ролі взяли на себе Кейтлін Санта Хуана, Брек Бесінджер, Тео Бріонес, Річард Гармон, Овен Патрік Джойнер, Ріа Кілстедт, Анна Лоре, Брек Бессінджер, Тоні Тодд та інші.

Касові збори цілком співвідносяться з першими реакціями, які раніше визначили фільм, як гідне і «абсолютно божевільне» продовження франшизи. Кінооглядач ITC.ua Денис Федорук поставив «Родовому прокляттю» 7 із 10 балів у своїй рецензії:

«На жаль чи на щастя, Адам Стайн та Зак Ліповськи прямують добряче протоптаною стежиною, та хода в них настільки легка, що важко утриматися від того, щоб не приєднатися і не закрокувати в такт. Звісно, прогулянка ця розрахована на тих, хто знає, що дорогою траплятимуться бутафорські (або ж комп’ютерні) криваві шматки, але дошкандибати до пункту призначення не складе великих труднощів».

Після невдач наприкінці 2024 року з «Джокером 2» на чолі, Warner Bros., здається, відновила свою касову силу — «Родове прокляття» став вже третім пристойним дебютом для компанії цьогоріч, після фільму про Minecraft та «Грішників». Каса першого наближається до $1 млрд, тоді як стрічка Раяна Куглера оформила $316 млн по всьому світу й отримала «A» від CinemaScore, що є найвищою оцінкою для фільму жахів за 47 років існування рейтингу. Що цікаво, «Грішники» впевнено наздоганяють в прокаті останній блокбастер Disney-Marvel «Громовержці» (або ж «Нові месники»), який поки зупинився на позначці у $325 млн.