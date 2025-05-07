Брек Бесінджер у фільмі «Пункт призначення: Родове прокляття» / Warner Bros.

Майбутній і шостий за ліком фільм у культовій 25-річній горор-франшизі «Пункт призначення» (оф. назва — «Пункт призначення: Родове прокляття») вивів криваві сцени на новий рівень і побив один із найдивніших світових рекордів, підпаливши 71-річну каскадерку.

Йдеться про сцену, яку можна побачити в одному з трейлерів фільму, що показує 120-метрову вежу Skyview із 360-градусним оглядом (вежа вигадана, але дещо нагадує CN Tower у Торонто або Space Needle у Сіетлі), яка раптово спалахує і починає розпадатися. В цей час люди, присутні на вечірці на верхньому поверсі будівлі, починають випадати крізь скляну підлогу, і деякі при цьому горять — як і каскадерка Іветт Фергюсон, яка вийшла з пенсії у віці 71 року, лише, щоб зіграти цю роль.

«Ми підпалили багато різних людей, і побили світовий рекорд з Іветт», — заявив режисер «Родового прокляття» Зак Ліповськи в інтерв’ю Entertainment Weekly. «Це була найстарша людина, яку коли-небудь підпалювали на камеру».

Попри заяви творчої команди «Пункту призначення» про рекорд з «підпалу найстаршої людини», представники Книги рекордів Гіннеса ще не підтвердили це досягнення — і заявка все ще очікує розгляду.

«Я була поруч з нею. Усі почали аплодувати. Вона була так схвильована», — згадує 25-річна акторка Брек Бесінджер, яка взяла на себе одну з головних ролей у «Пункт призначення 6», і була присутньою під час знімань сцени з Іветт.

Сама Іветт додала кадр з підпалом в Instagram, де, до речі, можна побачити коментар її дочки — Бекі Фергюсон. Дівчина пішла по стопах своєї матері, і нещодавно з’являлась як каскадерка Еллі та Еббі у серіалі «Останні з нас» (першого сталкера у серіалі так само зіграла вона).

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Згідно з офіційним синопсисом, «Пункт призначення: Родове прокляття» зосередиться на історії студентки коледжу Стефані, яку постійно мучить один і той самий кошмар; зрештою дівчина вирушає додому в пошуках єдиної людини, яка здатна врятувати її родину і розірвати цикл жахливих подій.

Разом з Ліповськи режисував фільм Адам Стайн, а головні ролі, окрім Бессінджер, взяли на себе Кейтлін Санта Хуана, Тео Бріонес, Річард Гармон, Овен Патрік Джойнер, Ріа Кілстедт, Анна Лоре, Брек Бессінджер, Тоні Тодд та інші.

Перші реакції раніше визначили фільм, як гідне і «абсолютно божевільне» продовження франшизи. В Україні новий «Пункт призначення» дебютує 15 травня.