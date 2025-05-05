«Громовержці» заробили $162 млн у перший вікенд — рівень бюджету виробництва

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«Громовержці», новий фільм Marvel про команду антигероїв на чолі з Флоренс П’ю, успішно стартував в прокаті, заробивши $162 млн по всьому світі у перший вікенд.

Фактично каса наблизилась до бюджету виробництва, який сягнув $180 млн (без урахування маркетингу в $100 млн), і перевищила прогнози експертів. Хоча до беззбитковості, ясна річ, ще дуже далеко, результати вже можна вважати доволі високими — певну роль у цьому зіграли перші відгуки профільних видань, які оцінили стрічку, як один із найкращих фільмів MCU. Натомість наш кінооглядач Денис Федорук визначив «Громовержці», як доволі посередній фільм — і, скажемо по правді, ми схильні довіряти йому більше, аніж іноземним ЗМІ.

«Намагання творців в доросліший кінокомікс не може не імпонувати, та поки що це лише бліда тінь топового Marvel», — з рецензії ITC.

«Громовержці» — це фільм про таку собі антигеройську заміну Месникам, яка має врятувати світ (фактично, версія «Загону самогубців» DC у баченні Marvel), який залучив на головні ролі Флоренс П’ю (Олена Бєлова), Себастіана Стена (Бакі Барнс), Девіда Гарбора (Червоний Вартовий), Вайатта Рассела (Джон Вокер), Ханну Джон-Кеймен (Привид), Джулію Луї-Дрейфус (графиня Валентина Аллегра де Фонтейнін) та ін.

Слід зазначити, що фільм, окрім того, що містить купу персонажів росіян, після релізу втрапив у скандал своєю сценою після титрів, яка пропонувала охрестити нових «Месників», як AvengerZ — з відсиланням до зумерів, або покоління Z (хоча для українців ця згадка містить зовсім інакший контекст, який не врахували в Disney).

Хітові «Грішники» тим часом тримають планку і додали $10,4 млн з-за кордону (всього на 27% менше, ніж у минулий вікенд), довівши загальні заробітки до $236,7 млн; а фільм про Minecraft впевнено крокує до мільярда з $873,4 млн каси на сьогодні й званням найкасовішого голлівудського релізу 2025 року.

Надалі чекаємо на такі гучні літні релізи як «Ліло і Стіч», фінальну частину серії «Місія нездійсненна» та «Світ Юрського періоду: Відродження».