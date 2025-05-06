Marvel офіційно перейменувала фільм «Громовержці» на «Нові Месники» — вже після прем’єри

«Громовержці» / «Нові Месники» / Marvel

Marvel офіційно перейменувала фільм «Громовержці*» на «Нові Месники» — лише чотири дні тому відбулася офіційна прем’єра.

6 травня Marvel Studios оновила постери у своїх соціальних мережах. У кінотеатрах США — включно з мережами AMC і Fandango — почали використовувати нову назву для продажу квитків.

Marvel обіграла заміну назви відео з прем’єри, на якому актори знімають назву «Громовержці» з банера, під яким було приховано «Нові Месники». А Себастьян Стен (Бакі Барнс) знявся в ролику, де особисто переклеює постери на автобусній зупинці. Оновлену версію фільму вже рекламують через великі екрани та рекламні білборди. Окрема частина кампанії — міжнародні акції з графіті та інші «вуличні» формати.

*The New Avengers cereal box display at the Universal City Walk AMC. 📸: @Culture3ase pic.twitter.com/14NWQj4WjK — *The New Avengers News (@tbolts_news) May 5, 2025

Формально Marvel і Disney не змінювали назву на «Громовержці: Нові Месники». Але зірочка у початковій назві давно викликала питання. Після виходу фільму стало ясно: вона натякала на сюжетний твіст — в останніх сценах Валентина Аллегра де Фонтен називає головних героїв «Новими Месниками». Наприклад, в іншій сцені з трейлеру одна з героїнь сказала, що: «Ніякі Месники нас не врятують», бо виявляється вони стануть ними самі.

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Це рішення — частина великої маркетингової кампанії. Ребрендинг запустили на другому тижні прокату, коли стартовий ажіотаж спадає. Утім другий тиждень важливий для довгострокового збору. У перші вихідні «Громовержці» зібрали $76 млн у США, а загалом $162 млн, що насправді рівень бюджету виробництва. Результат непоганий, але нижчий за фільми про оригінальних Месників. Marvel та Disney розраховують, що нова назва підштовхне інтерес до стрічки як частини головної лінії MCU.

Водночас Marvel ретельно уникала спойлерів до офіційного запуску ребрендингу. На ранніх сеансах студія просила фанатів не розкривати зміст до 6 травня. Хоча Роберт Дауні-молодший випадково засвітив назву «Нові Месники» в себе в Instagram, коли писав про похід із колегами на фільм, але пізніше видалив згадку. За словами голови маркетингу Disney Асада Аяза, команда довго обирала момент для розкриття назви — вирішили, що краще зробити це вже після прем’єри, аби ефект був максимальним.

Формально «Нові Месники» — просто нове позиціювання. Marvel тим часом готує наступний фільм під назвою «Месники: Судний день», де знову з’являться герої з «Громовержців». Флоренс П’ю, Льюїс Пуллман, Стен, Ваятт Рассел, Девід Гарбор і Ганна Джон-Кеймен беруть участь у зніманнях, що тривають у Лондоні.

Джерело: The Hollywood Reporter