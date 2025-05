Marvel офіційно перейменувала фільм «Громовержці» на «Нові Месники» — вже після прем’єри

Marvel офіційно перейменувала фільм «Громовержці*» на «Нові Месники» — лише чотири дні тому відбулася офіційна прем’єра.

6 травня Marvel Studios оновила постери у своїх соціальних мережах. У кінотеатрах США — включно з мережами AMC і Fandango — почали використовувати нову назву для продажу квитків.

Marvel обіграла заміну назви відео з прем’єри, на якому актори знімають назву «Громовержці» з банера, під яким було приховано «Нові Месники». А Себастьян Стен (Бакі Барнс) знявся в ролику, де особисто переклеює постери на автобусній зупинці. Оновлену версію фільму вже рекламують через великі екрани та рекламні білборди. Окрема частина кампанії — міжнародні акції з графіті та інші «вуличні» формати.

