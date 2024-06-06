Рада вирішила карати за написання наукових робіт з допомогою ChatGPT

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект про академічну доброчесність — будуть покарання за написання наукових робіт за допомогою штучного інтелекту і плагіат у науковій діяльності.

Як повідомляє Судово-юридична газета, особам, які мали плагіат в своїх роботах, можуть запропонувати добровільно відмовитися від присудженого наукового ступеня чи вченого звання.

Для здобувачів освіти встановлюється, що кожне навчальне завдання має бути виконане самостійно, крім випадків, коли його виконання передбачає участь декількох осіб або правилами виконання відповідних завдань дозволено отримання допомоги від інших осіб, використання допоміжних матеріалів та засобів, мережі Інтернет тощо.

Визначено, що особа не може вважатися автором академічного твору, якщо він сформований (згенерований) за запитом особи комп’ютерною програмою в автоматичному режимі.

При використанні в академічному творі частин, згенерованих комп’ютерними програмами, цей факт має бути зазначений автором із зазначенням методики формування або посиланням на відповідну комп’ютерну програму чи її опис.

Кожен заклад освіти, наукова установа зобов’язаний мати визначену своїми внутрішніми актами систему забезпечення академічної доброчесності.

Що чекає порушників?