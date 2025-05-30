Творці «28 років потому» використали установку з 20 iPhone для зйомок «в стилі Матриці» і ефекту присутності в сценах з насиллям

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Інформація про те, що новий фільм Денні Бойла «28 років потому» стане першим блокбастером, який майже повністю зняли на ‌iPhone 15‌ Pro Max, вже давно не новина — утім нині в інтерв’ю IGN режисер розкрив деталі роботи, з демонстрацією ексклюзивних кадрів зі знімань.

«28 років потому» — це постапокаліптичний фільм жахів і сиквел стрічок «28 днів потому» (2002) та «28 тижнів потому» (2007), які зображали наслідки поширення вірусу люті у Великій Британії. Продовження почали знімати влітку торік, використовуючи як основну камеру ‌iPhone 15‌ Pro Max із додатковим обладнанням (спеціалізовані тримачі, насадки для об’єктивів тощо, в чому, вочевидь технічно допомагала сама Apple), утім Бойл стверджує, що фільм все ще має повноцінний широкоекранний формат 2,76:1, який зазвичай використовується для IMAX або Ultra Panavision 70 мм.

Цікаво, що в деяких сценах одночасно використовували до 8, 10 чи навіть 20 iPhone, закріплених на спецустановці, що забезпечило так званий «bullet time» — той самий візуальний ефект у фільмах і відеоіграх, коли дія уповільнюється, а камера продовжує рухатися навколо об’єкта, створюючи враження, що глядач бачить сцену в надповільному режимі (вперше термін став масово відомим завдяки фільму «Матриця», де герой Нео ухиляється від куль у повітрі, це і є класичний bullet time).

«У будь-якому разі, це дає вам 180-градусний огляд дії, а під час монтажу ви можете вибрати будь-який варіант: або звичайну перспективу з однієї камери, або миттєво переміщатися по реальності, розділяючи об’єкт на частини, перестрибуючи вперед або назад для акцентування уваги. Оскільки це фільм жахів, ми використовуємо його для сцен насильства, щоб підкреслити їхній вплив», — пояснює Бойл.

Режисер каже, що це дасть глядачам більше відчуття реальності, які на мить опиняться всередині сцени, а не просто спостерігають за рухомим зображенням:

«Відчуваєш себе так, ніби перебуваєш у кімнаті з Джоді Комер та її сином, які виливають свою лють на Аарона Тейлора Джонсона, ніби ти в покинутому потязі із оголеним чоловіком із розтятим хребтом та головою».

До команди Бойла доєднався сценарист оригінального фільму Алекс Гарленд, як власне й оператор Ентоні Дод Ментл. Останній у 2009 році разом з Бойлом отримав «Оскара» за хітового «Мільйонера з нетрів», а у роботі над «28 днів потому» так само використовував інноваційні та недорогі на той час Canon XL-1 — цифрові камери, які записували дані на касети MiniDV.

Частково це було пов’язано з необхідністю знімати складні сцени, що зображують покинутий центральний Лондон, за дуже обмеженого часу, коли налаштування громіздких традиційних плівкових камер зайняло б забагато зусиль. Однак зрештою такий прийом став знаковим елементом фільму, а використання iPhone для зйомок у продовженні — певною даниною франшизі.

«Я ніколи цього не казав, але у другій половині фільму є неймовірний кадр, де ми використовуємо установку з 20 камерами, і ви зрозумієте це, коли побачите його… Вражаючим чином він переносить вас у новий світ, а не дає відчуття, що ви вже бачили його раніше».

Слід зазначити, що iPhone не вперше використовують для знімання кіно: раніше подібним відзначилися артхаусні стрічки, як от «Мандарин» Шона Бейкера (2015) і «Божевільна» Стівена Содерберга (2018). Однак проєкти були малобюджетними й мали обмежений прокат, тоді як у виробництво «28 років по тому» вклали $75 млн — і це лише частина коштів, спрямованих на трилогію, що продовжить франшизу. Наступні два знімає Ніа до Коста (хоча Бойл говорив, що на третій поки немає грошей і все залежить від прокату попередників), і принаймні в одному має з’явитись Кілліан Мерфі, який зіграв головну роль в оригінальному «28 днів потому».

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Перший трейлер «28 років потому», який вийшов торік у грудні, зібрав 60 млн переглядів за добу — окрім того, що це рекорд 2024 року і другий результат для фільмів жахів загалом, відео отримало головний приз на премії Golden Trailer Awards. Що цікаво, трейлер спричинив певну плутанину серед фанів, які розгледіли в одному із зомбі Кілліана Мерфі — хоча персонажа, як виявилось згодом, зіграв британський артдилер та фотомодель Ангус Нілл.

Дія фільму «28 років потому» відбувається майже через три десятиліття з того часу, коли вірус люті вирвався з лабораторії біологічної зброї й відправив людей на примусовий карантин. Одна з таких груп живе на маленькому острові, з’єднаному з материком єдиною, надійно захищеною дамбою — і це родина Джеймі, Айли та Спайка, спокій яких порушується, коли вони лишають свій прихисток і відкривають «таємниці, дива та жахи, які мутували не лише на заражених, але й на тих, хто вижив».

Головні ролі у фільмі взяли на себе Аарон Тейлор-Джонсон, Джоді Комер, Рейф Файнз та Алфі Вільямс. У кінотеатрах світу «28 років потому» дебютує 20 червня (в Україні, ймовірно, днем раніше).

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