Редагування BIOS відеокарт NVIDIA повертається вперше за 10 років

Десять років тому NVIDIA запровадила перевірку підпису BIOS відеокарт, чим зачинила двері його модифікації для ентузіастів. За даними TechPowerUp, одразу двоє розробників незалежно один від одного представили програми для модифікації BIOS: перепрошивки, налаштування обмежень потужності, керування напругою та кривими вентиляторів тощо.

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Коли NVIDIA випустила відеокарти Maxwell (GeForce 900), вона представила вбудований процесор безпеки під назвою Falcon для перевірки підпису BIOS та перевірку постачальника/пристрою. Цей крок унеможливив модифікацію BIOS.

TechPowerUp стверджує, що команда сайту вручну перевірила бінарний код обох нових застосунків, OMGVflash та NVflashk, та переконалася у відсутності в ньому шкідників.

OMGVflash

Автор програми Veii надає розгорнуту інформацію та інструкції щодо використання OMGVflash у дописі на форумі TechPowerUp. Наразі цей інструмент працює на картах Turing (RTX20, GTX16).

OMGVflash дозволяє користувачам «прошивати все, що ви бажаєте [FE / VendorCert / XOC Cert / MasterCert тощо], якщо це вміщується у розмір EEPROM».

NVflashk

Розробник NVflashk Kefi також створив розлогий опис програми на GitHub. Він пояснює, що програма – перероблена та виправлена ​​версія nvflash. Автор створив її, щоб перепрошити відеокарту Asus GeForce RTX 4090 TUF OC на BIOS 1000W XOC. Раніше це було неможливо – виникала помилка «Невідповідність ідентифікатора плати». Програма здатна змінювати напругу та інші параметри

Модифікація BIOS відеокарти майже напевно призведе до втрати гарантії та несе ризик її виходу з ладу. Про всяк випадок необхідно мати бекап BIOS та резервну відеокарту.

Джерело: Tom’s Hardware