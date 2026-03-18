NVIDIA випустила DGX Station з 72-ядерним процесором Grace та 496 ГБ LPDDR5X

Олександр Федоткін

NVIDIA офіційно випустила робочу станцію DGX Station, представлену на минулорічній конференції GTC 2025.


Станція створена для розробників ПЗ, дослідників, дата-аналітиків і всіх, хто потребує значних обчислювальних потужностей для ШІ. У NVIDIA зазначають, що DGX Station вже доступні для замовлення, а постачання розпочнеться протягом найближчих місяців компаніями ASUS, Dell, Gigabyte, MSI, Supermicro та HP.

DGX Station використовує найновіший десктопний процесор NVIDIA GB300 Grace Blackwell Ultra Superchip, який поєднує 72-ядерний CPU Grace та GPU Blackwell Ultra, поєднані інтерфейсом NVLink C2C зі швидкістю 900 ГБ/с. Обсяг вбудованої пам’яті складає 784 ГБ. CPU працює в парі з 496 ГБ LPDDR5X зі швидкістю 396 ГБ/с. GPU має 252 ГБ відеопам’яті HBM3e зі швидкістю 7,1 ТБ/с. Обидва блоки пам’яті об’єднані між собою. Це дозволяє CPU та GPU використовувати пам’ять один одного для максимальної продуктивності задач, пов’язаних з ШІ.

DGX Station отримала три слоти PCIe Gen 5 x16, з яких один має 16 ліній, а інші 2 по 8. Офіційно робоча станція підтримує встановлення дискретних графічних процесорів у слоти PCIe для виконання додаткових завдань, таких як моделювання та трасування променів. Зокрема, підтримуються відеокарти RTX Pro 6000 Workstation Edition, RTX Pro 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, RTX Pro 4000 Blackwell SFF Edition и RTX Pro 2000 Blackwell.


Окрім цього є  4 слоти M.2, аудіороз’єми та USB-порти. DGX Station використовує мережевий адаптер NVIDIA ConnectX-8 SuperNIC зі швидкістю до 800 Гбіт/с через два порти QSFP112. Система покликана прискорювати проєкти в області ШІ шляхом підключення до двох станцій DGX разом для масштабування продуктивності та широких можливостей для моделювання. Живлення здійснюється через 24-контактний роз’єм ATX, 8-контактний роз’єм EPS та 3 роз’єми живлення 12V-2×6 для GPU з потужністю 1600 Вт.

Раніше ми писали, що NVIDIA у понеділок продемонструвала нове покоління платформи для дата-центрів — tray-рішення для GPU Rubin Ultra. Окремо NVIDIA робить ставку на зв’язок GPU з новими CPU Vera: йдеться про Arm-процесори з 88 ядрами та пропускною здатністю NVLink-C2C до 1,8 ТБ/с, що критично для зменшення затримок у задачах ШІ.

