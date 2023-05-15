Reddit дозволив завантажувати NSFW-зображення з комп’ютерів — на тлі обмежень Imgur щодо відвертого контенту

Відсьогодні сервіс для розміщення зображень Imgur забороняє завантажувати відверті зображення – однак Reddit пропонує власну альтернативу. У минулий четвер, як помітив TechCrunch, сайт дозволив користувачам 18+ завантажувати NSFW-зображення NSFW — абревіатура англійської фрази Not Safe For Work (небезпечно для перегляду на роботі). Як правило, так позначають матеріали, не призначені для широкого кола глядачів (еротика і порно, ненормативна лексика, сцени насильства…). із комп’ютерів.

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«Тепер це надає паритет із нашими мобільними додатками, які (як ви знаєте) вже мають таку функціональність», — йдеться в повідомленні Reddit у сабредіті r/modnews.

З 2016 року Reddit дозволив завантажувати контент безпосередньо через сайт, однак чимало користувачів все ще покладалися на онлайн-сервіс завантаження, зберігання та обміну зображень Imgur для розміщення контенту, який підпадає під класифікацію NSFW. Після оголошення сервісу про те, що із 15 травня він видалятиме відвертий контент, Reddit переглянув свою політику та дозволив завантажувати NSFW-зображення не лише з мобільних пристроїв, а й з комп’ютерів.

Рішення контрастує з попереднім оголошенням Reddit про стягнення плати за свій API та обмеження доступу до контенту для дорослих, який доступний через нього. У новому повідомленні представник компанії сказав, що Reddit думає, як вийти з цієї ситуації. Крістіан Селіг, розробник популярного iOS-клієнта для Reddit Apollo, сказав, що розробники готові прийняти «певні» обмеження.

Тим часом Imgur своє рішення обґрунтував тим, що хоче «захистити майбутнє своєї спільноти» та уникнути ризиків:

«Ми зосередимося на видаленні старого, невикористаного та неактивного контенту, який не прив’язаний до облікового запису користувача, з нашої платформи, а також контенту з оголеним тілом, порнографію та відверто сексуальний вміст».

Нова політика Reddit навряд прийдеться до вподоби антипорнографічним організаціям, таким як Національний центр сексуальної експлуатації (раніше «Morality in Media»). Цього місяця Vice повідомляв, що група закликала сайт запровадити «суворі правила проти жорстокої порнографії та сексуально відвертого контенту» через його нездатність належним чином перевірити вік або згоду людей, зображених у такому контенті, а також «заблокувати користувачів, які завантажують матеріали сексуального характеру».