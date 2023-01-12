Ремонтний сервіс у Німеччині виявив масовий дефект відеокарт AMD Radeon RX 6900 та 6800 – графічний процесор виявився зруйнованим

YouTube-канал KrisFix, що висвітлює роботу німецького професійного сервісу з ремонту відеокарт, стверджує, що з 60 карток AMD Radeon RX 6900 і 6800, що надійшли на ремонт в останні три тижні, 48 мали важкий дефект, що робить їх непрацездатними.

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KrisFix зняв відео з проханням до спільноти поділитись інформацією про проблему. Опитування серед клієнтів сервісу не виявило жодної закономірності, що поєднує усі ці випадки, крім використання останньої версії драйвера AMD, випущеного у грудні.

Однак характер пошкоджень, що були виявлені під час ремонту відеокарт, говорить про те, що драйвер навряд чи причетний до проблеми – графічні процесори виявилися повністю зруйнованими. Дефект також не пов’язаний з робочим навантаженням або інтенсивністю використання цих карток – опитування не виявило будь-якого екстремального використання GPU.

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Дивною здається відсутність інших джерел, котрі б повідомляли про аналогічні проблеми з Radeon RX 6900/6800. Схоже, що переважна більшість користувачів не стикалася з ними. Можливо, дефект пов’язаний з конкретною партією відеокарт або джерелом їхнього постачання, хоча і такої закономірності не було виявлено в ході опитування користувачів. Але все ж карти надійшли в один й той самий сервіс у Німеччині.

Джерело: VideoCardz