Тисячі відеокарт Radeon RX 7900 XTX еталонного дизайну нагріваються до 110 ° C та втрачають продуктивність — AMD просить звертатися до техпідтримки

В очікуванні заяви AMD щодо перегріву відеокарт Radeon RX 7900 XTX та подальшого зниження їхньої продуктивності (яке мало з’явитися вчора, але вийшло лише сьогодні) Ігор Валлоссек з Igor’sLAB поділився дослідженнями з приводу проблеми.

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Як уже повідомлялося раніше іншим дослідником, проблема перегріву та тротлінгу відеокарт криється у випарній камері, котра повинна охолоджувати чіп. В електронному листі, який отримав від AMD один з покупців повідомлялося, що вчора мала бути зроблена офіційна заява.

«Ймовірно, причина у випарній камері. Стосується кількох партій. Наразі під підозрою 4-6 партій та тисячі відеокарт. Стосується лише карт MBA» — йшлося у листі.

За час продажу Radeon RX 7900 XTX було відкликано сотні відеокарт, у тому числі й інтегрованих у зібрані комп’ютери. Проблема має відношення лише до моделей RX 7900 XTX та лише еталонного дизайну AMD/MBA. Вона не впливає на жодну з відеокарт з нестандартною системою охолодження. Еталонна модель RX 7900 XT з урізаним графічним процесором Navi 31 також не постраждала.

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«Лише функціонально обмежена випарна камера RX 7900 XTX має серйозну проблему, що вимагає відкликання відеокарти. Це пов’язано з тим, що не тільки хотспот, а й резервуар для зберігання може нагріватися до 110 °C, працюючи значно вище за граничної температурної межи» — Ігор Валлоссек

AMD традиційно віддає пріоритет виробництву еталонних карт порівняно з партнерськими у перші тижні запусків нових моделей Radeon. Тому на старті продажів на ринку так мало анонсів та доступних варіантів. Продавши тисячі еталонних карт користувачам та партнерам, компанія опинилася у скрутному становищі. Зараз AMD пропонує обмін або повернення коштів приватним особам та торговим партнерам.

Ось про що йдеться в офіційній заяві AMD, яка все ж надійшла сьогодні: