Resident Evil Requiem претендує на звання найкращої гри серії з "гірко-солодким сюжетом" із 88 балів на Metacritic

author avatar

Маргарита Юзяк

Авторка новин

Resident Evil Requiem

За день до релізу з’явилися перші оцінки Resident Evil Requiem: журналісти назвали частиною такою, “на що ми сподівалися, і навіть більше”.


В огляді PC Gamer з технічного погляду підсумувала, що Resident Evil Requiem на ПК виглядає дуже добре й у більшості випадків працює стабільно, особливо якщо у вас хоча б середній рівень заліза. Рушій RE Engine показує чітку картинку та якісне освітлення, апскейлінг (DLSS/FSR) дозволяє легко балансувати між графікою та FPS без помітних артефактів.

Утім не обійшлося без нюансів. Портативні ПК на зразок Asus ROG Ally банально не справляються через слабку інтегровану графіку. Старі відеокарти без апаратного RT втрачають частину візуальних фішок. Також інколи трапляються фреймтайм-спайки під час першого завантаження нових анімацій або об’єктів, що не критично, але помітно.

Resident Evil Requiem

Зате історія Resident Evil Requiem затягує своїми “потужними лякаючими моментам та захопливому екшену”, пише GamingBolt (90/100). За словами журналістів, у цій частині Capcom спробувала об’єднати всі епохи серії в одну гру.

“Гірко-солодка” сюжетна кампанія перемикається між новачком Грейс Ешкрофт і ветераном Леоном Кеннеді, завдяки чому гравці отримали класичний survival horror і більш екшеновий стиль останніх частин. З одного погляду лякає беззахисність Грейс, а потім гра перескакує на Леона, який видає “м’ясорубку”. Та попри різні ігрові стилі, як пише оглядач ITC (8,5/10), герої мають “одне пекло” на двох.


“Захопливий сюжет Resident Evil Requiem та п’янкий ігровий процес поєднані з ідеально відшліфованим ігровим досвідом із приголомшливою графікою та запальним саундтреком. Resident Evil Requiem — це шедевр у жанрі жахів та одна з найкращих ігор, які коли-небудь створювала Capcom”, — додає Game Rant (100 балів).

Resident Evil Requiem

Найсильніша сторона гри — ігроладна різноманітність і атмосфера. Занедбана лікарня стала концентрованою локацію для класичного survival horror із головоломками, дефіцитом ресурсів і стелсом, де вороги поводяться незвично. У попередніх оглядах журналісти згадували, що там зомбі розумні: реагують на світло, патрулюють свої маршрути та намагаються поводитися, ніби досі живі. Величезна різноманітність ворогів і переслідувачів постійно тримає в напрузі та змушує продумувати маршрут, а не просто стріляти в лоб.

“Resident Evil Requiem — це все, на що ми сподівалися, і навіть більше, позиціонуючи себе як сильний претендент на звання найкращої гри в усій франшизі”, — пише Malditos Nerds (100 балів).

Проте оглядачі вказують, що друга половина з фокусом на Леоні часом занадто йде в екшн, що зменшує відчуття жаху. Фінальні години відчуваються менш продуманими за рівнями й темпом, а до головного боса можуть з’явитися питання. Попри це, Requiem має сильну історію, продуману атмосферу, гнучкі режими камери і вражаючу графіку на RE Engine, що робить її одним із найамбітніших і найцікавіших релізів франшизи за довгий час.

Реліз Resident Evil Requiem запланований на 27 лютого.

“Заслуговують тисячі смертей”: Хідекі Камія прокляв геймерів, які поширюють спойлери Resident Evil Requiem

