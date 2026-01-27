Три години в Resident Evil Requiem: журналісти поділились першими враженнями від гри

Resident Evil Requiem / Capcom

Найтривожніша, найкривавіша та така, що знущається з Грейс, — так журналісти описують враження від 3-годинної демоверсії Resident Evil Requiem. За їхніми словами, частина стане святкуванням 30-річчя серії або своєрідним “альбом найкращих хітів”.





Games Radar жартує, що немає гірше долі, ніж та, яку Capcom підготувала Грейс Ешкрофт. У демо здавалося, що агентка ФБР пахне “куркою або шинкою”, бо на неї неймовірно часто нападають заражені. Анімації смерті це окремий вид тортур: “Мене нудить від довгих анімацій смерті, які показують, як Грейс плаче кров’ю від силу крики ворожої баньши, а шматки м’яса вириваються з її руки”.

У Resident Evil Requiem розробники вдало поєднали два стилі: екшен Леона з його танковою витривалістю та видовищними прийомами; і методичні та напружені жахи нової героїні Грейс. Toms Guide описує підхід Capcom як “контрастний досвід”, який занадто страшний на камері з першої особи. Леон буде емоційною розрядкою, коли навіть бензопила в його руках стає зброєю проти орди зомбі. Пафосні бойові сцени, впевненість і сила різко відрізняються від вразливості Грейс, яка змушена виживати стелсом, вирішувати головоломки і економити кожен патрон.

“До речі про липку масу, це, мабуть, найкривавіша гра Resident Evil на сьогодні. Основний завершальний прийом Леона — це удар сокирою по куполу, який випускає величезний фонтан крові. Навколо Центру медичної допомоги буквально розкидані відра крові, а також понівечені тіла з кишками та очима, що стирчать”, — пишуть журналісти Polygon.

У занедбаній лікарні, де ховається антагоніст доктор Віктор Гідеон, вороги “не зграя типових, переляканих дурників”. Персонал і пацієнти мають унікальні моделі поведінки, які розкривають історію та навіть дають підказки, як їх перехитрити. Наприклад, у шикарній адміністративній зоні хитаються п’яні гуляки, які співають собі під ніс, що натякає: свято перетворилося на жах. Інші заражені виють від болю, коли Грейс вмикає світло, і поспішають його вимкнути.

Games Radar припустив, що для цього Capcom запозичила систему зомбі з Dead Island 2, щоб зробити ворогів “ближчими до людей”. Замість того, щоб вони тинялися, як елементи дизайну на фоні, вони вважають себе живими. По кожному з жителів лікарні видно, що вони колись були людьми, хоча їхні мізки надто розплавлені від “чогось біотерористичного”, щоб вони усвідомили свою долю.

Також оновлена система крафту: тепер треба синтезувати кров зомбі. Зі вбитих ворогів треба збирати іхор у пробірку. Його можна поєднувати з боєприпасами, травами та іншим, щоб створювати потужні вакцини або кулі, що одразу вбивають зараженого. Game Informer каже, що навіть створив спеціальний інгібітор, який Грейс встромляє в спини зомбі, щоб вони не мутували “на монстрів Dead Space, які відроджуються з липкими, пульсуючими головами“.

Вас може дратувати, що Грейс знаходитиме “деформовані” шафи, які неможливо відкрити. Оглядач Kotaku дивувався, що Capcom не дозволяє взаємодіями з ними. Однак вони з самого початку призначалися Леону, який запросто рубає їхні двері сокирою. Тож не дивуйтеся, коли щось не зможете забрати одним персонажем, це означає сюди доведеться повернутися.

Реліз Resident Evil Requiem відбудеться 27 лютого 2026 року вийде на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S і Nintendo Switch 2.