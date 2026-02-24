banner
"Заслуговують тисячі смертей": Хідекі Камія прокляв геймерів, які поширюють спойлери Resident Evil Requiem

Маргарита Юзяк

Авторка новин

"Заслуговують тисячі смертей": Хідекі Камія прокляв геймерів, які поширюють спойлери Resident Evil Requiem
Хідекі Камія / Resident Evil Requiem

У мережі масово з’явилися спойлери Resident Evil Requiem за кілька днів до світового релізу. Колишній режисер оригінальної Resident Evil 2 Хідекі Камія буквально прокляв і побажав смерті тим, хто робить зливи.


За його словами, ті, хто поширює витоки, “заслуговують на тисячу смертей” і прокляв їх “більше ніколи не грати в ігри”. Раніше із заявою виступила Capcom, яка попросила фанів не публікувати й не поширювати спойлери перед релізом Resident Evil Requiem. Студія додала, що юридична команда продовжить видаляти всі передрелізні дописи, щоб убезбечити гравців від зіпсованих емоцій під час першого проходження.

“До виходу гри залишилося зовсім небагато часу, тому ми з нетерпінням чекаємо на всі ваші реакції після релізу!” — написала студія.


Камія відповів на цей допис у власному акаунті X (Twitter) і був значно різкішим. Він згадав, як якийсь щотижневій фотожурнал повністю злив фінальний сюжетний поворот Resident Evil 2.

“Заради власного егоїстичного задоволення ви топчетеся по почуттях гравців, які чекали на це, і по почуттях творців, які вклали в гру всю душу. Огидний вчинок, що руйнує щастя всіх і заслуговує на тисячу смертей. Нехай вас проклянуть ніколи більше не грати в ігри”, — каже колишній режисер.

Попри емоційний відгук, витоки великих релізів стали звичною історією. Як тільки фізичні копії потрапляють у роздріб, спойлери майже неминуче з’являються онлайн. І навіть попри різку позицію Камії, завжди знайдуться ті, хто не хоче чекати кілька днів до офіційного запуску або кому байдуже на спойлери.

Resident Evil Requiem — дев’ята основна частина серії та один із ключових релізів року для Capcom. Багато фанатів чекають продовження історії Леона Кеннеді, одного з найвідоміших персонажів франшизи, та доньки журналістки Аліси Ешкофрт. Реліз гри відбудеться вже цієї п’ятниці 27-го січня.

В Resident Evil Requiem додали 100 видів зомбі з унікальною поведінкою

Джерело: Wccftech

