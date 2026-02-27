"Знайшли свою Гру 2026 року": Resident Evil Requiem вийшла з "неймовірною оптимізацією" та рейтингом 85%

Леон Кеннеді в Resident Evil Requiem

Нарешті настав той день, коли Capcom випустила нову Resident Evil Requiem зі змішаними ігровими стилями та великим поверненням Леона Кеннеді. Напередодні критики зустріли гру тепло, а тепер і гравці підтримали їхні слова.





Реліз Resident Evil Requiem відбувся вночі із піковим онлайном 267 509 користувачів. Станом на момент написання новини гра має 892 “дуже схвальні” рецензії із загальним рейтингом 85%. На щастя, Capcom попіклувалася, щоб уникнути сумнозвісні проблеми своїх колег, та дійсно попрацювала над оптимізацією.

“Неймовірна оптимізація! Я так чекав на цю гру. Всім приємної гри! Всі дороги ведуть у Resident Evil!” — пишуть у відгуках.

Незадовго до релізу журналісти казали, що гра на ПК виглядає дуже добре й у більшості випадків геймплей стабільний, особливо якщо у вас хоча б середній рівень заліза. Зараз у рецензіях користувачі здебільшого погоджуються з тим, що гра добре працює навіть на 2к на ультра налаштуваннях.

“RE Engine еволюціонував, друзі… трасування променів настільки божевільне, що кут моєї кімнати відрендерився раніше за мене, а загартоване скло корпусу нагрілося так, ніби могло інкубувати зразок T‑вірусу. Рівно на 8 хвилині 27 секунді моя материнська плата виробила інстинкт самозбереження й вимкнула ПК. Дуже рекомендую вимкнути Lens Distortion та ввімкнути всі апскейлери, які тільки існують”, — додає користувач.

Звичайно не обійшлося без оплесків для повернення Леона Кеннеді. Геймери жартують, що не можуть дочекатися модів, щоб роздягнути “гарячого чоловіка середнього віку”. Перечитавши купу рецензій можна зробити висновок, що фани не обурені тим, що Capcom повернулася до старого образу, замість створення чогось абсолютно нового. Символічна назва “Реквієм” повертає гравців до витоків — знищеного Раккун-Сіті, Т-віруса та Леона, який тепер не поліцейський у свій перший робочий день, а досвідчений агент.

“Вибачте, друзі, але я не можу критикувати цю гру — ця гра повинна критикувати мене”, — жартують у відгуках.

Resident Evil Requiem вийшла на ПК, PlayStation 5, Xbox Series XS та Nintendo Switch 2. У Steam вартість за звичайне видання стартує від 1 999 грн.



