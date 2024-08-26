Ретро-скарб: контролер Nintendo PlayStation пішов із молотка за космічні гроші

Цей пристрій вважають одним із найрідкісніших в історії відеоігор.

На початку 1990-х років Nintendo оголосила про партнерство з Sony для розробки нової консолі PlayStation, яка мала б підтримувати картриджі Nintendo та CD-диски Sony. Тоді CD-ROM вважали проривною технологією, адже він пропонував у понад 100 разів більше місця для зберігання даних порівняно зі звичайним ігровим картриджем або дискетою.

Однак Nintendo згодом відмовилася від угоди та уклала партнерство з Philips для створення системи Philips CD-i, яка зазнала невдачі. Sony продовжила розробку PlayStation як окремої консолі. Проте версія Nintendo PlayStation встигла дійти до стадії прототипу, перетворившись на надзвичайно рідкісний колекційний предмет і цікавий історичний артефакт.

У 2020 році на аукціоні прототип Nintendo PlayStation продали за $360 000. Тепер Heritage Auctions реалізував прототип контролера Nintendo PlayStation за $35 000. Це досить велика сума за пристрій, який зовні нагадує контролер Super Nintendo з логотипами Sony та PlayStation.

За оцінками експертів, було створено 200 прототипів Nintendo PlayStation, більшість із яких знищили після розірвання угоди. PlayStation і PlayStation 2 швидко перевершили консолі Nintendo та стали провідними платформами для відеоігор упродовж наступного десятиліття.

Після 16-бітної ери Nintendo продовжила використовувати картриджі для Nintendo 64, перейшовши на оптичні носії лише у 2001 році з випуском Nintendo GameCube. Згодом компанія започаткувала тренд на контролери руху з Nintendo Wii, а у 2017 році представила гібридну консоль Nintendo Switch, яка поєднала домашню та портативну системи.

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Джерело: Tweaktown