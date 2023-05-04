Режим слайд-шоу та інструмент видалення дефектів — Microsoft тестує нові функції програми Photos в Windows 11

Microsoft тестує оновлення своєї програми Photos для Windows 11, яке розширює його функціональні можливості. Так, у програмі з’явилася нова функція Spot Fix, призначена для виправлення дефектів на фотографіях. Ще одним нововведенням є функція демонстрації слайд-шоу.

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Новий режим дозволяє переглядати фотографії у форматі слайд-шоу зі звичайною анімацією, переходами та звуковими доріжками.

«Це був головний запит, який ми отримували від спільноти з моменту запуску нової програми Photos у Windows 11 минулої осені, — говорить Івонн Хсі, головний менеджер продукту Windows Photos.

Інструмент Spot Fix дозволить видалити плями або небажані області з фотографій. Судячи з опису, інструмент схожий на Healing Brush із Photoshop, який намагається усунути небажані фрагменти, зіставляючи вміст решти фотографії. Користувач може налаштувати розмір області редагування. Однак, інструмент не видаляє небажані об’єкти з фотографій, як функція Magic Eraser, яку пропонує Google.

Крім того, Microsoft повертає в програму ще одну важливу функцію – смугу прокручування часової шкали. Вона дозволяє швидко прокручувати моменти часу та знаходити фотографії за роками та місяцями. Це може бути корисним при пошуку фотографій з певної події в минулому у великій бібліотеці.

Тестувальники Windows 11 у каналах Canary та Dev вже отримали доступ до оновленої програми Photos. Найближчими місяцями нові функції мають стати загальнодоступними.

Джерело: The Verge