Режисер «Дедпула» та «Любов, смерть і роботи» зніме серіал-антологію за відеоіграми

Тім Міллер, режисер першого фільму «Дедпул» (2016) та творець серіалу «Любов, смерть і роботи», зніме серіал-антологію «Секретний рівень» / Secret Level — екранну адаптацію різних ігрових світів.

Довгий час екранізації ігор не вдавалися, але в останні роки спостерігається сплеск успішних проєктів у цьому напрямку. Студії та стримінгові сервіси прагнуть отримати з цього вигоду: нещодавно глядачі побачили вдалі адаптації The Last of Us, The Super Mario Bros. та Fallout.

Зараз Prime Video знову займеться адаптаціями ігор у серіалі Тіма Міллера та його студії Blur, команди, яка створила «Любов, смерть і роботи». «Секретний рівень» — це анімаційний серіал-антологія для дорослих, який складається з оригінальних історій зі світів популярних ігор. Очікується, що незабаром шоу представлять офіційно. Наразі відомі деякі тайтли, що будуть екранізовані: це New World, Spelunky та інші ігри PlayStation.

Хоча у здобутку Тіма Міллера є «Дедпул» та «Термінатор: Фатум», проте саме «Любов, смерть і роботи» робить його ідеальним режисером для «Секретного рівня». Серіал є барвистим сплетінням різних стилів анімації, яскравих історій у жанрах фантастики, фентезі та жахів.

Blur Studios також не чужий простір відеоігор, оскільки студія анімувала катсцени для Halo 2: Anniversary та Halo Wars. З огляду на те, що наближається відкриття Gamescom, цілком можливо, що найближчим часом про «Секретний рівень» стане відомо більше.

