Уве Болл «пройшовся» по «Бордерлендз» / Borderlands: «Мої фільми збирали більше, ви б хотіли, щоб його зняв я»

Розділ Кіно виходить за підтримки ?

Режисер Уве Болл, відомий автор треш-екранізацій ігор, заявив, що зняв би Borderlands / «Бордерлендз» краще, а його фільми заробляли більше. З ним не всі погодилися.

Екранізація Borderlands Елая Рота катастрофічно дебютувала в прокаті. Кіноадаптація з Кейт Бланшетт, Джеймі Лі Кертіс та Аріаною Грінблат зібрав лише $4 млн у день прокату, $8,6 млн у перший вікенд та $17,9 млн загалом станом на 13 серпня. За попередніми оцінками Deadline, «Бордерлендз» втратить $20–30 млн. Фільм отримав нищівні відгуки критиків і глядачів та 9%/51% на Rotten Tomatoes станом на зараз, за першої оцінки 0% на основі 23 рецензій. Все це мимоволі нагадує про існування «шедеврів» Уве Болла зі порівняними зборами, навіть без його коментарів.

Уве Болл, почесний власник нагороди «Найгірший режисер» за екранізацію Alone in the Dark, «пройшовся» по фільму «Бордерлендз» у X Twitter. 12 серпня він оприлюднив статистику щодо фільму з даних IGN з власним коментарем.

House of the Dead opened $5.5m, final gross $13.8m

Alone on the Dark opened $2.8m, final gross $12.6m

Bloodrayne opened $1.5m, final gross $3.6m

Dungeon Siege opened $3.2m, final gross $13m For fuck sake, you’re making me defend Eli Roth here! pic.twitter.com/x91sWfFL54 — SSFF | ➕🔥🔥 (@stopskeletons) August 12, 2024

«Ха-ха. Мої фільми мали рейтинг R і заробляли більше грошей, ніж це. Тепер ви хотіли б, щоб я був режисером».

Один з коментаторів розвіяв пафос режисера статистикою. Насправді екранізація Alone on the Dark Болла зібрала з $2,8 млн з остаточним показником зборів $12,6 млн. House of the Dead — $5,5 млн / $13,8 млн, в Bloodrayne — $1,5 / $3,6, а Dungeon Siege — $3,2 млн / $13 млн. Тобто твердження режисера дещо натягнуте, хоча суми й наразі порівняні. Втім, Уве Болл витрачав на свої провали $12–25 млн, а не $115 млн.

Онлайн-курс DevOps engineer від Mate academy. Завдяки онлайн-курсу з гнучким графіком DevOps engineer ви зможете почати карʼєру в IT з нуля. . Отримати знижку на курс

«На біса, ви змушуєте мене захищати Елая Рота!», — зазначив коментатор SSFF.

У відповідь режисер сказав, що його фільми зібрали більше завдяки… піратським завантаженням та навів їхню кількість у 41 млрд. Лишимо логічність та якість цього аргументу на сумлінні Болла.

Джерело: Eurogamer

Розділ Кіно виходить за підтримки ?

Компанія LG Home Entertainment є визнаним новатором в галузі телевізорів і аудіовідеосистем. LG пропонує покращений досвід домашніх розваг завдяки відзначеним нагородами OLED-телевізорам і телевізорам QNED LED на інноваційній платформі WebOS Smart TV. Прагнучи надати споживачам першокласний користувацький досвід, вся продукція LG для домашніх розваг розроблена з урахуванням екологічної стійкості, починаючи від виробництва і закінчуючи утилізацією.