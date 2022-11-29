Ремейк першої гри The Witcher отримає відкритий світ – оригінальний «Відьмак» був розділений на окремі локації та акти

Ремейк першого «Відьмака» надасть гравцям більше свободи, ніж в оригінальній грі – The Witcher Remake отримає відкритий світ. Оригінал, що вийшов у 2007 році, був досить лінійним та камерним: світ гри був поділений на невеликі локації, її проходження розвивалося послідовно та було поділено на акти.

Нова інформація про структуру гри з’явилася на слайді презентації для інвесторів CD Project Group за третій квартал. Слайд включає яскраву графіку з логотипом ремейку і описує нового-старого «Відьмака» як «сюжетну однокористувальницьку рольову гру з відкритим світом». Фраза не дає багато інформації про те, як може виглядати цей світ, але звучить як досить велика зміна.

Презентація також містить аж три однакові зображення мантикори. Монстр із серії книг фігурував у класичній трилогії ігор лише на заставках, але битися з ним не було можливості. Хто знає, можливо розробники здивують фанатів у одному з двох майбутніх ремейків.

Серед слайдів є графік зайнятості команд CDPR, за яким можна отримати побічне уявлення про стан проєктів.

За інформацією CD Projekt, у розробці знаходяться ще чотири ігри серії «Відьмак», включно з новою трилогією. Також 14 грудня власники «Відьмак 3: Дикий Гін» безкоштовно отримають некстген-оновлення з просунутою графікою, геймплейними покращеннями та новими квестами. Частину контенту Next-Gen Update буде присвячено серіалу Netflix.

Джерело: CD Projekt