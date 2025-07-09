Роботаксі Volkswagen збиратимуть дані про дороги через блокчейн Solana

Тиждень ШІ на ITC.ua за підтримки

На ITC.ua Тиждень ШІ. Ми досліджуємо, як саме ШІ покращує життя мільйонів людей прямо зараз і що чекає нас у майбутньому. Партнер проєкту – компанія Favbet Tech, яка активно інтегрує ШІ у свої продукти.

Дочірня компанія відомого автовиробника Volkswagen ADMT, що займається автономними машинами, підписала партнерство з Hivemapper. Остання компанія має мережу картографування на базі блокчейну Solana під назвою Bee Maps.

Це дозволить тестовому флоту роботаксі Volkswagen ADMT перейти від статичного до динамічного картографування. Тобто, дані будуть отримуватись в реальному часі, що критично важливо роботаксі, які потребують актуальної інформації для ефективної навігації.

Bee Maps агрегує зображення на основі відеореєстраторів Bee, які встановлюють водії. Потім завантажені відеозаписи моделі машинного навчання перетворюють на розмітку смуг, вказівники та тимчасові робочі зони. Учасники цієї мережі отримують токени HONEY за кожний підтверджений сегмент. Hivemapper стверджує, що це надає найсвіжіші картографічні дані у світі.

Bee Maps продає отримані дані через API, які живлять системи маршрутизації та локалізації, що використовуються логістичними фірмами. А тепер і розробниками роботаксі.

У Volkswagen ADMT наразі є близько 30 автономних електричних мінівенів ID.Buzz, які курсують по вулицях Гамбурга. компанія планує відправити тисячі одиниць роботаксі у Лос-Анджелес у партнерстві з Uber. Це розширення націлене на повністю безпілотний сервіс до кінця 2026 року. Кожен автомобіль покладається на масив датчиків, що включає 13 камер і дев’ять лідарів, які генерують приблизно п’ять гігабайтів даних на секунду. Однак навігація все ще потребує зовнішніх мап для локалізації в несприятливих умовах, таких як дощ, відблиски сонця або свіже будівництво.

Якщо цікаво: сам відеореєстратор Hivemapper Bee – LTE and WiFi коштує недешево: $589. Токен HONEY наразі торгується по $0.01822.

Creators - Агенція з міжнародного PR для технологічних та B2B компаній PR для компаній та їх лідерів Організація інтерв’ю в медіа, подкастах, виступи на конференціях Європа, Азія, Америка Дізнатись деталі

Джерело: Bee Maps

Favbet Tech — українська продуктова компанія, розробник iGaming-рішень. Входить до топ-50 найбільших IT-компаній України за версією DOU.Спеціалізується на високонавантажених системах, хмарній інфраструктурі та штучному інтелекті. У 2025 стала ініціатором створення АІ-комітету Асоціації «ІТ Ukrainе» — першого галузевого об’єднання, що займається питаннями розвитку АІ на рівні бізнесу й держави.