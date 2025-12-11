Розходимося: Samsung Galaxy S26 отримає камери S25, щоб не стати дорожчим за iPhone 17

Макети Samsung Galaxy S26 / X, IceUniverse

Samsung, схоже, остаточно визначилась зі стратегією для базових флагманів лінійки Galaxy S наступного року. І якщо хтось чекав серйозних змін у камерах Galaxy S26 — хороших новин нема. За даними південнокорейського видання The Elec, компанія відмовилась від модернізації й знову використає ті самі модулі, що стояли в Galaxy S25. А той, варто нагадати, повторив камери Galaxy S24, який, у свою чергу, був майже копією Galaxy S23.

Причина такого “стабільного застою” доволі проста — Apple. Після того як компанія з Купертіно оголосили, що звичайний iPhone 17 отримає 120-герцовий LTPO OLED-екран і 256 ГБ базового сховища без підвищення ціни (зберігаючи $799), Samsung довелося різко переглянути свої плани.

Які камери отримає Galaxy S26

За даними джерела, Samsung залишила той самий набір камер:

50 МП основна камера (1/1,56 дюйма)

10 МП телефото (1/3,94 дюйма) з 3-кратним оптичним зумом

12 МП ультраширококутний (1/2,55 дюйма)

Планувалося, що Galaxy S26 отримає нові сенсори й оновлену оптику, але після оголошення Apple Samsung вирішила утримати стартову ціну свого флагмана на рівні $799, а це означає, що поліпшення доведеться пустити під ніж для збереження конкурентоспроможної ціни.

Камери — це не єдине, від чого Samsung відмовилась. Раніше з’являлися повідомлення, що компанія також скасувала ідею випуску Galaxy S26 Pro — моделі з тоншим корпусом і збільшеним акумулятором. Більше того, оновлення батареї для звичайного S26 тепер теж виглядає скромно. Приріст складе лише 300 мА·год — до 4300 мА·год.

The Elec повідомляє, що після зміни стратегії Samsung вимушена переробляти внутрішню компоновку Galaxy S26, що створює затримки з виробництвом:

Galaxy S26 Ultra піде у виробництво цього місяця;

Galaxy S26 та S26+ — лише на початку 2026 року.

Як свідчать витоки, інші моделі лінійки Galaxy S26 теж матимуть майже незмінні камери й інші характеристики. Хіба що процесори оновляться до сучасних флагманських версій. Додаткової пам’яті, з урахуванням дефіциту та зростання цін, скоріш за все не завезуть.

У підсумку Samsung знову повторює торішні характеристики, тоді як Apple робить значно агресивніші кроки у своїй “базовій” моделі iPhone 17.

Схоже, у 2026 році Samsung робитиме ставку не на камери, а на баланс ціни й функцій, щоб не поступитися Apple у сегменті стартових флагманів. З погляду користувачів, Galaxy S26 навряд чи стане революцією — швидше, це буде знайомий апарат із перевіреним набором можливостей, але й без очікуваних удосконалень. В той час, коли в смартфонах екрани топові, процесори швидкі, а батареї пристойні, камери залишаються ледь не єдиною справжньою ареною для битви. І коли черговий “флагман” виходить зі старими модулями, це виглядає яу дивна економія на головному. І водночас виникає питання в доцільності оновлення з попередньої версії.

