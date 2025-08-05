Samsung Galaxy Fold7 та Flip7 на понад $10 млн викрали у Лондоні

Смартфон Galaxy Fold7 / Samsung

Схоже, що нові смартфони Samsung Galaxy Fold7 та Flip7 настільки популярні, що перед їхньою привабливістю не змогли встояти навіть зловмисники. У Лондоні було викрадено партію пристроїв загальною вартістю близько $10 мільйонів.

Запуск лінійки Galaxy Fold7 і Flip7 став надзвичайно успішним. За даними Samsung, Galaxy Fold7 встановив рекорд за кількістю попередніх замовлень у США, ставши найпопулярнішим пристроєм в історії компанії для зазначеного ринку. При цьому на внутрішньому ринку у Південній Кореї він також уперше випередив Samsung Galaxy Flip7 за попитом. Ажіотаж став на стільки великим, що Samsung довелося збільшити обсяги виробництва. І це попри доволі високу ціну: у Великій Британії Samsung Galaxy Fold7 продається за £1799, а Flip7 — за £1149. Але, як це часто буває, великий успіх привернув увагу недобросовісних осіб, які у Лондоні викрали велику партію із зазначеними смартфонами вартістю $10 млн.

Про інцидент повідомив південнокорейський телеканал Yonhap News TV. За його інформацією, крадіжка сталася вже після прибуття вантажу в пункт призначення неподалік від аеропорту Хітроу. Загалом було викрадено понад 12 000 пристроїв, з яких 5 000 — Galaxy Fold7 і Flip7. Решта — це смартфони Galaxy S25, Galaxy A16, а також смартгодинники Galaxy Watch8. Повідомляється, що весь вантаж був застрахований, а Samsung вже співпрацює з британськими правоохоронцями, щоб знайти викрадене і притягнути винних до відповідальності. Хоча компанія поки не оголосила, як планує запобігати подібним інцидентам у майбутньому, цілком імовірно, що правила безпеки під час логістики будуть посилені.

Джерело: Wccftech