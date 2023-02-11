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Розпочалися роботи над фанатською українською локалізациєю Hogwarts Legacy

Розпочалися роботи над фанатською українською локалізациєю Hogwarts Legacy

Поки WB Games лише розглядає можливість додавання субтитрів українською в Hogwarts Legacy, українська ігрова спільнота вже повним ходом працює над локалізацією цієї гри.

Ентузіасти використовують платформу Crowdin для перекладу Hogwarts Legacy українською мовою. Фанати проєкту підготували невелику чернетку перекладу. Ознайомитись з ним можна за наступною адресою.

Начались работы над фанатским переводом Hogwarts Legacy на украинский язык

Наголошується, що до роботи над створенням української локалізації Hogwarts Legacy можуть приєднатися всі охочі, скориставшись платформою Crowdin. На момент підготовки матеріалу ентузіасти переклали близько 6% всіх текстів у грі (31 763 слова з 523 640 слів).

Начались работы над фанатским переводом Hogwarts Legacy на украинский язык

Гравці вже можуть випробувати поточну версію української локалізації Hogwarts Legacy. Для цього потрібно скопіювати файл pakchunk100-Ukrainian_P.pak в <папка з грою>/Phoenix/Content/Paks. У налаштуваннях гри має бути обрана англійська мова.

Джерело: Українізатори ігор


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