Розпочалися роботи над фанатською українською локалізациєю Hogwarts Legacy

Поки WB Games лише розглядає можливість додавання субтитрів українською в Hogwarts Legacy, українська ігрова спільнота вже повним ходом працює над локалізацією цієї гри.

Ентузіасти використовують платформу Crowdin для перекладу Hogwarts Legacy українською мовою. Фанати проєкту підготували невелику чернетку перекладу. Ознайомитись з ним можна за наступною адресою.

Наголошується, що до роботи над створенням української локалізації Hogwarts Legacy можуть приєднатися всі охочі, скориставшись платформою Crowdin. На момент підготовки матеріалу ентузіасти переклали близько 6% всіх текстів у грі (31 763 слова з 523 640 слів).

Гравці вже можуть випробувати поточну версію української локалізації Hogwarts Legacy. Для цього потрібно скопіювати файл pakchunk100-Ukrainian_P.pak в <папка з грою>/Phoenix/Content/Paks. У налаштуваннях гри має бути обрана англійська мова.

Джерело: Українізатори ігор