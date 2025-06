У файлах The Witcher 3 знайшли розширений квест Вів’єн з DLC «Кров і вино»

CD Projekt Red могла зробити набагато глибшим квест Вів’єн у доповненні «Кров і вино» до The Witcher 3. Користувачі в REDkit «відкопали» вирізані сцени.

Минулого року студія безоплатно виклала інструменти розробки REDkit. Платформа дозволяє не лише створювати моди, а й копатися в даних самої гри. Один з користувачів Reddit під ніком InTheZ0n3 знайшов у редакторі моделі двох персонажів на ім’я «батько» та «мати» — батьків Вів’єн де Табріс, яка є центральною фігурою квесту The Warble of a Smitten Knight. А далі співробітник CDPR розповів про прокляття та секретну кінцівку, від якої вони відмовилися.

Під час проходження квесту Ґеральт має допомогти Вів’єн зняти прокляття, яке перетворює її на гібрид людини та іволги. Якщо цього не зробити, дівчина помре протягом семи років. Дехто з гравців перевіряв правдивість цього фіналу за допомогою медитації — і виявляв, що вона дійсно помирала.

Незадовго після допису в Reddit деталями поділився Філіп Вебер, колишній дизайнер квестів у CD Projekt Red і нинішній відповідальний за сюжет у The Witcher 4. За його словами, вони вирізали не тільки батьків Вів’єн, а й цілу сцену з німфою.

За задумом, гра мала показати флешбек, де німфа, розлючена через кохання батьків Вів’єн, накладає прокляття на їхню майбутню дитину. Цей момент мав пояснити, чому Вів’єн так не пощастило. Ба більше DLC повинно було включати секретну кінцівку, в якій Ґеральт міг знайти саму німфу, що могло б змінити тон усього квесту.

This post shows a nice example of how cut content can sometimes also be a good thing. We lost Vivienne’s parents, but gained a Lady of the Lake.

Blood and Wine for the Witcher 3 was a huge expansion, but to make it we still had to cut some scope.

— Philipp Weber (@PhiWeber) June 10, 2025