П’ять босів, знаки і мечі Геральта — Oblivion Remastered отримала мод розміром із DLC, натхненний The Witcher

Мод Path of the Witcher для Oblivion Remastered / Bethesda & Virtuo

Oblivion Remastered отримала фанатський мод, що за розмірами тягне на повноцінне DLC. Усе в ньому натхнене серією The Witcher — від бойової системи до знаків і спорядження.

Мод називається Path of the Witcher від користувача AlexPreit. За сюжетом, гравцю треба перемогти п’ятьох босів, щоб за кожного з них отримати свою нагороду. Якщо здолати всіх, отримаєте повний комплект спорядження Гадюки, два мечі — сталевий і срібний — та набір знаків відьмака.

Обидва клинки зроблені як клеймори: сталевий завдає підвищеної шкоди людям і NPC, а срібний — істотам і магічним ворогам, що знайомо фанатам The Witcher. Разом з тим броня Гадюки залежно від навички легкої броні надаватиме додатковий захист, тож ефективність спорядження буде зростати з прогресом персонажа.

Окрема частина мода — це знаки. До системи прокачування додано п’ять класичних заклять: Аард, Іґні, Аксій, Квен та Ирден. Кожен з них має п’ять рівнів — від Новачка до Майстра — і посилюється через навчання в магічних школах. Знаки доступні у вигляді активних заклять, які можна прокачувати окремо від стандартних умінь.

Щоб почати проходження, треба зустріти першого боса. Моддер радить вирушити в Клауд Топ (на північ від Чоррола) або в Вейонд Печери (на північ від Бравіла). Там ви й натрапите на перші бої.

Мод безплатний і вже доступний для завантаження. Після цього можна повторити подвиги інших гравців: за 10 000 золота врятувати неадекватного персонажа або вкрасти 1 млн предметів, а потім зламати ігровий час. Як варіант можна пошукати коня-привида, якщо взагалі він існує.

Джерело: DSOGaming