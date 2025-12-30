У 2025 році соціальні мережі втратили значення для компаній, — TechCrunch

Соцмережі більше не соціальні: як автори шукають шлях до своєї аудиторії в епоху алгоритмів та ШІ / Depositphotos

Кількість підписників у соцмережах стрімко втрачає значення. У міру того як платформи дедалі більше покладаються на алгоритмічні стрічки, автори контенту живуть у новій реальності: сам факт публікації більше не гарантує, що її побачать навіть власні підписники.

“Я думаю, що 2025 рік став роком, коли алгоритм повністю захопив контроль, і кількість підписників перестала щось означати”, — сказала CEO LTK Ембер Венц Бокс.

Алгоритми та аудиторія

Для творців це не новина. CEO Patreon Джек Конте роками попереджав про цю тенденцію. Але протягом року індустрія — від інфлюенсерів до стримерів — почала реагувати на неї по-різному. За словами керівників, автори шукають нові способи будувати відносини з аудиторією: одні стають протиотрутою від “ШІ-сміття”, інші, навпаки, заповнюють стрічки його новою формою.

Компанія LTK, що належить Box, з’єднує авторів із брендами через партнерський маркетинг. Творці отримують комісійні за рекомендації товарів, а вся модель тримається на довірі аудиторії. З огляду на фрагментацію зв’язку між автором і підписником це могло б стати серйозною загрозою для бізнесу. Але дослідження, замовлене в Північно-Західного університету, показало несподіваний результат: довіра до творців зросла на 21% у річному вимірі.

“Якби на початку 2025 року ви запитали мене, чи зросте довіра до творців, я б, напевно, сказала, що ні. Люди розуміють, що це індустрія”, — пояснили в Box. “Але ШІ підштовхнув людей переносити довіру до реальних людей з реальним життєвим досвідом”.

За словами Box, споживачі частіше спеціально шукають контент від авторів, яким довіряють. Згідно з дослідженням, 97% директорів із маркетингу планують збільшити бюджети на інфлюенсер-маркетинг у новому році.

Втім, володіти відносинами з аудиторією стає складніше. Творці LTK роблять ставку на те, що скепсис до ШІ приведе людей до прямих контактів — платних фан-спільнот або менш алгоритмізованих платформ на кшталт LTK. Для стримерів, відеоподкастерів і відеоавторів короткого формату стратегія більше нагадує ґроус-хакінг (підхід у просування, де головну роль відіграють експерименти, аналітика й креатив, а не класична реклама).

Кліпінг — у маси

CEO Dhar Mann Studios Шон Аткінс описує проблему так:

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

“У світі, керованому ШІ та алгоритмами, де люди більше довіряють іншим людям у цій мікроатомізації уваги, як взагалі займатися маркетингом, якщо ти майже нічого не контролюєш?”

За словами співзасновника Karat Financial Еріка Вея, у творців з’явилася нова зброя — “армії підлітків” у Discord. Автори платять їм за створення кліпів з основного контенту, які ті масово публікують в алгоритмічних стрічках.

“Це триває вже деякий час. Так робить Drake. Так роблять багато найбільших творців і стримерів — той самий Kai Cenat”, — пояснює Вей. “Якщо все вирішує алгоритм, кліпінг починає мати сенс, бо відео може вистрілити з будь-якого аканту”.

Вей вважає, що популярність кліпінгу (стратегія просування контенту, коли з довгих відео або стримів вирізають короткі, яскраві фрагменти і масово публікують їх у соцмережах) зростатиме, адже навіть найбільшим авторам стає важко напряму достукатися до фанатів. Для алгоритмів не важлива історія акаунта — якщо кліп хороший, платформа поширить його ширше. У результаті кліпери можуть заробляти залежно від кількості переглядів.

“Кліпінг — це еволюція мем-акаунтів”, — зазначив президент QYOU Media Гленн Ґінзберґ.

За його словами, між авторами розгортається справжня гонка за максимальним охопленням одного й того ж контенту.

Водночас CEO Night Рід Дакшер, який працював менеджером MrBeast і відповідає за стратегію Kai Cenat, ставиться до кліпінгу стриманіше. Він визнає, що це ефективний спосіб “залити зону” контентом, але зауважує складність масштабування через обмежену кількість кліперів і високі витрати.

“Творець виграє, бо його контент бачить більше людей. Кліпери виграють, бо підлітки отримують оплату”, — підсумовує Вей. “Усі виграють, але якщо довести це до крайності, ми отримаємо просто дуже багато сміття”.

Чим вужча ніша — тим більше шансів

Засилля контентного “сміття” стало настільки помітним, що Merriam-Webster назвало slop (низькоякісний масовий контент, який штучно заповнює стрічки соцмереж і майже не має цінності для користувача) словом року. За словами Box, понад 94% людей вважають, що соцмережі більше не є соціальними, а понад половина переходить у менші нішеві спільноти — на платформах на кшталт Strava, LinkedIn чи Substack.

Дакшер прогнозує, що успішними стануть автори з чіткими нішами. Повторити шлях “макротрців” на кшталт MrBeast, PewDiePie чи Charli D’Amelio стає дедалі складніше. Алгоритми надто добре навчилися підсовувати користувачам саме той контент, який їм потрібен, і прорватися одразу в усі ніші майже нереально.

Аткінс додає, що економіка творців давно вийшла за межі розваг. Як приклад він наводить Epic Gardening — бренд, що виріс із YouTube-каналу й у підсумку придбав третю за величиною насіннєву компанію у США.

Джерело: techcrunch