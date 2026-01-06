Новини WTF 06.01.2026 comment views icon

Служба доставки заблокувала кур’єра, який надіслав ШІ-фото дверей замість реального замовлення

Служба доставки заблокувала кур’єра, який надіслав ШІ-фото дверей замість реального замовлення
Американська служба доставки DoorDash заблокувала акаунт водія, який збрехав про виконане замовлення. Працівник надіслав згенероване ШІ фото пакета з їжею нібито біля дверей клієнта.

Про випадок розповів Бірн Хобарт, мешканець Остіна (штат Техас). Чоловік зіткнувся з неймовірно швидкою доставкою, хоча тільки на картинці.

“Дивовижно. Водій DoorDash прийняв поїздку, одразу позначив її як доставлену та надіслав згенероване штучним інтелектом зображення замовлення DoorDash біля наших вхідних дверей”, — написав клієнт в X (Twitter).

Служба доставки заблокувала кур’єра, який надіслав ШІ-фото дверей замість реального замовленняСлужба доставки заблокувала кур’єра, який надіслав ШІ-фото дверей замість реального замовлення

Як ви розумієте, у реальності жодної доставки не було. Користувачі почали активно обговорювати публікацію, після чого чоловік розповів більше. Він погодився з частиною юзерів, які сумнівалися в правдивості історії, але окремо написав:

“Хтось [в обговоренні] додав, що з ним сталося те саме також в Остіні. І з тим самим іменем водія”, — поділився Хобарт.

Служба доставки заблокувала кур’єра, який надіслав ШІ-фото дверей замість реального замовленняСлужба доставки заблокувала кур’єра, який надіслав ШІ-фото дверей замість реального замовлення

Коли історія стала вірусною, служба доставки DoorDash провела внутрішню перевірку. Речник компанії повідомив TechCrunch, що це не фейк і вони назавжди видалили обліковий запис кур’єра на ім’я Дашер.

“Ми маємо нульову толерантність до шахрайства та використовуємо поєднання технологій та людської перевірки для виявлення та запобігання зловживанням нашою платформою з боку зловмисників”, — додали у службі.

Пізніше чоловік не втримався пожартувати, що замовлення таки прибуло. І додав фото з “сюрпризом”, підписавши його: “Все виправлено”.

Служба доставки заблокувала кур’єра, який надіслав ШІ-фото дверей замість реального замовлення
“Чесно” доставлене замовлення

Чоловік припускав, що водій міг скористатися зламаним телефоном із джейлбрейком. Нібито завдяки цьому він отримав доступ до фото попередніх доставок на цю ж адресу через функції DoorDash. А вже потім використав ці зображення як основу для генерації фейкового фото за допомогою ШІ.

