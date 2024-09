Розробник Ubisoft закликає зробити 40 FPS стандартом для консолей

Анчель Лабена, продюсер відеоігор з Ubisoft, вважає, що режим 40 кадрів на секунду (FPS) має стати новим стандартом для консольних ігор, забезпечуючи оптимальний баланс між плавністю геймплею та якістю зображення.

Анчель Лабена, іспанський розробник відеоігор, який працював над Avatar: Frontiers of Pandora у шведській студії Massive Entertainment (належить Ubisoft), поділився своїми думками щодо оптимальної частоти кадрів для консольних ігор. Його коментарі з’явилися після перегляду відео від Digital Foundry про гру Star Wars Outlaws.

Лабена стверджує, що режим 40 FPS забезпечує ідеальний компроміс між плавністю геймплею та якістю графіки. За його словами, цей режим дає змогу зберегти низьку затримку введення та водночас підтримувати високу якість зображення.

Watching @digitalfoundry ‘s video on #StarWarsOutlaws only reinforces my opinion that 40 FPS modes on consoles should become a standard. It keeps games feeling smooth, with low input lag while still keeping a robust image quality. The perfect trade-off! pic.twitter.com/TC2xvd7Zc4

Розробник зазначає, що в Star Wars Outlaws технологія трасування променів використовується в усіх режимах продуктивності. Це значно покращує візуальний складник гри, але потребує додаткових ресурсів консолі.

Коментарі Лабени викликали дискусію серед геймерів. Деякі користувачі вважають, що 40 FPS — це крок назад, і наполягають на тому, що 60 FPS має залишатися стандартом для сучасних ігор. Вони закликають розробників оптимізувати свої проєкти або дещо знизити графічну складність заради кращої продуктивності.

You can choose 60 FPS modes if that’s your preference. But in console games that use ray-tracing features, it’s not uncommon to see those disabled in 60 FPS modes.

Outlaws uses ray-tracing in ALL modes, and 40 FPS mode is a great compromise between resolution and performance.

— Anchel Labena (@Anchel) September 6, 2024