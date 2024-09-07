Розробник Ubisoft закликає зробити 40 FPS стандартом для консолей

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

Анчель Лабена, продюсер відеоігор з Ubisoft, вважає, що режим 40 кадрів на секунду (FPS) має стати новим стандартом для консольних ігор, забезпечуючи оптимальний баланс між плавністю геймплею та якістю зображення.

Анчель Лабена, іспанський розробник відеоігор, який працював над Avatar: Frontiers of Pandora у шведській студії Massive Entertainment (належить Ubisoft), поділився своїми думками щодо оптимальної частоти кадрів для консольних ігор. Його коментарі з’явилися після перегляду відео від Digital Foundry про гру Star Wars Outlaws.

Лабена стверджує, що режим 40 FPS забезпечує ідеальний компроміс між плавністю геймплею та якістю графіки. За його словами, цей режим дає змогу зберегти низьку затримку введення та водночас підтримувати високу якість зображення.

Watching @digitalfoundry‘s video on #StarWarsOutlaws only reinforces my opinion that 40 FPS modes on consoles should become a standard. It keeps games feeling smooth, with low input lag while still keeping a robust image quality. The perfect trade-off! pic.twitter.com/TC2xvd7Zc4 — Anchel Labena (@Anchel) September 6, 2024

Онлайн-курс "Computer Vision" від robot_dreams. Опануйте основи машинного навчання та комп'ютерного зору, щоб з нуля будувати, тренувати та покращувати нейронні мережі. А ще — навчати системи розпізнавати об’єкти в режимі реального часу. . Про курс

Розробник зазначає, що в Star Wars Outlaws технологія трасування променів використовується в усіх режимах продуктивності. Це значно покращує візуальний складник гри, але потребує додаткових ресурсів консолі.

Коментарі Лабени викликали дискусію серед геймерів. Деякі користувачі вважають, що 40 FPS — це крок назад, і наполягають на тому, що 60 FPS має залишатися стандартом для сучасних ігор. Вони закликають розробників оптимізувати свої проєкти або дещо знизити графічну складність заради кращої продуктивності.

You can choose 60 FPS modes if that’s your preference. But in console games that use ray-tracing features, it’s not uncommon to see those disabled in 60 FPS modes.

Outlaws uses ray-tracing in ALL modes, and 40 FPS mode is a great compromise between resolution and performance. — Anchel Labena (@Anchel) September 6, 2024

У відповідь на критику Лабена наголосив, що гравці завжди матимуть вибір режиму продуктивності відповідно до своїх уподобань. Він пояснив, що в консольних іграх з трасуванням променів часто доводиться вимикати цю функцію для досягнення 60 FPS.

Онлайн-курс "Computer Vision" від robot_dreams. Опануйте основи машинного навчання та комп'ютерного зору, щоб з нуля будувати, тренувати та покращувати нейронні мережі. А ще — навчати системи розпізнавати об’єкти в режимі реального часу. . Про курс

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

Компанія LG Home Entertainment є визнаним новатором в галузі телевізорів і аудіовідеосистем. LG пропонує покращений досвід домашніх розваг завдяки відзначеним нагородами OLED-телевізорам і телевізорам QNED LED на інноваційній платформі WebOS Smart TV. Прагнучи надати споживачам першокласний користувацький досвід, вся продукція LG для домашніх розваг розроблена з урахуванням екологічної стійкості, починаючи від виробництва і закінчуючи утилізацією.