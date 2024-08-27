Готуйте потужні ПК: Star Wars Outlaws споживає понад 20 ГБ відеопам’яті у 4K

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Мабуть, розробники використовували Силу для створення такої вимогливої графіки.

Компанія Ubisoft готується випустити Star Wars Outlaws, розроблену студією Massive Entertainment, 30 серпня. Учора з’явилися перші огляди гри, які відзначили її сильні та слабкі сторони. Критики високо оцінили візуальний складник Outlaws, проте майже всі звернули увагу на проблеми з продуктивністю та технічні недоліки.

Видання Tech4gamers вирішило протестувати гру. Для цього використовували систему з процесором Ryzen 7 7800X3D, материнською платою MSI X670 ACE Gaming, відеокартою GeForce RTX 4090 Gaming OC та оперативною пам’яттю G.Skill XFlare 32 ГБ із частотою 6000 МГц.

Як показали результати тестування, під час гри на високих налаштуваннях і стандартній надширокій роздільній здатності 3440×1440 гра споживала понад 15 ГБ відеопам’яті.

Коли роздільну здатність підвищили до 4K за допомогою технології Nvidia DSR (Dynamic Super Resolution), споживання відеопам’яті стрибнуло до 21 ГБ. Хоча для відеокарти RTX 4090 з 24 ГБ пам’яті це все ще прийнятно, такі показники викликають питання щодо оптимізації гри.

Високі вимоги до відеопам’яті можуть створити труднощі для власників відеокарт NVIDIA, особливо моделей середнього цінового сегмента, які зазвичай обладнані 8 ГБ VRAM. Цікаво, що NVIDIA — спонсор Star Wars Outlaws, що робить ситуацію ще більш неоднозначною.

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Розробники заявляють про підтримку 60 кадрів на секунду на консолях. Буде цікаво побачити, як PlayStation 5 та Xbox Series S|X впораються із цим вимогливим відкритим світом. На щастя, гра пропонує широкі можливості налаштування графіки, що допоможе зробити її більш доступною для різних конфігурацій ПК.

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