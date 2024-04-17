Новини Софт 17.04.2024 о 19:30 comment views icon
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Розробники створили гру для збору донатів на ЗСУ: треба нищити військові об’єкти в рф

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Ігор Шелудченко

Автор новин

Українські розробники спільно з волонтерами створили “уВогні”геймифіковану платформу для збору донатів.

Про це йдеться на сторінці Львівського IT-кластеру.

“уВогні” дозволяє користувачам в режимі реального часу знищувати військові й інфраструктурні об’єкти, розміщені на карті росії, обираючи їх за реальними координатами.

Розробники створили гру для збору донатів на ЗСУ: треба нищити військові об’єкти в рф

  • Кожен охочий може долучитися до збору та знищити один із військових обʼєктів на віртуальній карті.
  • Для того, щоб задонатити потрібно обрати на карті обʼєкт, засіб для знищення, який відповідає сумі донату, спосіб оплати та натиснути “Знешкодити”.
  • Процес знищення супроводжується анімацією та звуковими ефектами.

Основна ідея проєкту уВогні полягає в тому, щоб змотивувати українців (й не тільки) долучатись до зборів, які так необхідні нашим захисникам, а також нагадати наскільки великому ворогу протистоїть Україна.

Головна мета – це зібрати 100 мільйонів гривень на закупівлю 5000 FPV-дронів та забезпечити ними підрозділи ЗСУ. Вся команда працює на волонтерських засадах, а 100% зібраних коштів піде на закупівлю дронів.

Зазначимо, сьогодні стало відомо, що Україна запускає виробництво «Шмавіка» — аналога китайського DJI Mavic.


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