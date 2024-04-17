Розробники створили гру для збору донатів на ЗСУ: треба нищити військові об’єкти в рф

Українські розробники спільно з волонтерами створили “уВогні” — геймифіковану платформу для збору донатів.
Про це йдеться на сторінці Львівського IT-кластеру.
“уВогні” дозволяє користувачам в режимі реального часу знищувати військові й інфраструктурні об’єкти, розміщені на карті росії, обираючи їх за реальними координатами.
- Кожен охочий може долучитися до збору та знищити один із військових обʼєктів на віртуальній карті.
- Для того, щоб задонатити потрібно обрати на карті обʼєкт, засіб для знищення, який відповідає сумі донату, спосіб оплати та натиснути “Знешкодити”.
- Процес знищення супроводжується анімацією та звуковими ефектами.
Основна ідея проєкту уВогні полягає в тому, щоб змотивувати українців (й не тільки) долучатись до зборів, які так необхідні нашим захисникам, а також нагадати наскільки великому ворогу протистоїть Україна.
Головна мета – це зібрати 100 мільйонів гривень на закупівлю 5000 FPV-дронів та забезпечити ними підрозділи ЗСУ. Вся команда працює на волонтерських засадах, а 100% зібраних коштів піде на закупівлю дронів.
Зазначимо, сьогодні стало відомо, що Україна запускає виробництво «Шмавіка» — аналога китайського DJI Mavic.