Розробники створили гру для збору донатів на ЗСУ: треба нищити військові об’єкти в рф

Українські розробники спільно з волонтерами створили “уВогні” — геймифіковану платформу для збору донатів.

Про це йдеться на сторінці Львівського IT-кластеру.

“уВогні” дозволяє користувачам в режимі реального часу знищувати військові й інфраструктурні об’єкти, розміщені на карті росії, обираючи їх за реальними координатами.

Кожен охочий може долучитися до збору та знищити один із військових обʼєктів на віртуальній карті.

Для того, щоб задонатити потрібно обрати на карті обʼєкт, засіб для знищення, який відповідає сумі донату, спосіб оплати та натиснути “Знешкодити”.

Процес знищення супроводжується анімацією та звуковими ефектами.

Основна ідея проєкту уВогні полягає в тому, щоб змотивувати українців (й не тільки) долучатись до зборів, які так необхідні нашим захисникам, а також нагадати наскільки великому ворогу протистоїть Україна.

Головна мета – це зібрати 100 мільйонів гривень на закупівлю 5000 FPV-дронів та забезпечити ними підрозділи ЗСУ. Вся команда працює на волонтерських засадах, а 100% зібраних коштів піде на закупівлю дронів.

Зазначимо, сьогодні стало відомо, що Україна запускає виробництво «Шмавіка» — аналога китайського DJI Mavic.