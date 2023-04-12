Розробники з GSC Game World показали мутанта тушкана з гри S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

11 квітня, до Національного дня домашніх тварин, компанія GSC Game World опублікувала колаж з фотографій домашніх улюбленців своїх працівників. Але на фото вдалося помітити й не зовсім звичних тварин.

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В колажі розробники також заховали невеличкий сюрприз для своїх шанувальників. На одному з фото прискіпливі користувачі змогли розгледіти тушкана. Як виявилося, це була великодка до гри S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.

Згодом розробники з GSC Game World опублікували в коментарях до допису повноцінний концепт-арт тушкана із S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. При цьому виявилося, що фон практично ідентичний тому, який використовувався під час показу Кота-Баюна влітку минулого року. Це дозволяє припустити, що в майбутньому може вийти цілий артбук, що складається із зображень мутантів Зони.

Нагадаємо, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl повинна вийти протягом 2023 року. Розробники підготували кілька колекційних версій гри, які включатимуть різні додаткові предмети. Серед них як раз і згадується артбук, який стане частиною видання S.T.A.L.K.E.R. 2 Ultimate Edition вартістю $379.