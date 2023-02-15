Фізична версія S.T.A.L.K.E.R. 2 Ultimate Edition з колекційними предметами незабаром подорожчає до $379

Розробники з GSC Game World повідомили про підвищення вартості однієї з фізичних версій постачання майбутньої гри S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Зазначимо, що крім трьох цифрових видань гра також буде доступна в колекційних версіях з різним набором реальних предметів, таких як рюкзак або лампа-артефакт. І найповніша комплектація S.T.A.L.K.E.R. 2 Ultimate Edition незабаром подорожчає одразу на $40. Про це розробники написали у сервісі Twitter.

To keep the quality of all the collectible items at the desired level during these uneasy times, unfortunately, we have to raise the price of the S.T.A.L.K.E.R. 2 Ultimate Edition from $339 to $379 (or the equivalent in the local currency). [3/4] — S.T.A.L.K.E.R. OFFICIAL (@stalker_thegame) February 15, 2023

Зазначається, що ціна набору S.T.A.L.K.E.R. 2 Ultimate Edition підвищується з $339 до $379 (або в еквіваленті у місцевій валюті). Розробники змушені піти на такий крок, «щоб зберегти якість всіх колекційних предметів на бажаному рівні в цей непростий час». Підвищена ціна розпочне діяти з 21 лютого 2023 року. Підвищення ціни торкнеться лише топового набору S.T.A.L.K.E.R. 2 Ultimate Edition. Розробникам вдалося зберегти ціни на інші видання на колишньому рівні.



Видання S.T.A.L.K.E.R. 2 Ultimate Edition, крім самої гри, включає наступні колекційні предмети:

Стілбук (Ultimate art)

Лист від Розробників

Сувенірна Перепустка в Зону

Набір Стікерів

Мапа Зони

Постер

Нашивки

Військовий Жетон

Брелок-мультитул з Кресалом

Артбук

Колекційна фігурка

Лампа-Артефакт

Сталкерський рюкзак

Нагадаємо, вихід гри S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl заплановано на 2023 рік.