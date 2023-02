Фізична версія S.T.A.L.K.E.R. 2 Ultimate Edition з колекційними предметами незабаром подорожчає до $379

Розробники з GSC Game World повідомили про підвищення вартості однієї з фізичних версій постачання майбутньої гри S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Зазначимо, що крім трьох цифрових видань гра також буде доступна в колекційних версіях з різним набором реальних предметів, таких як рюкзак або лампа-артефакт. І найповніша комплектація S.T.A.L.K.E.R. 2 Ultimate Edition незабаром подорожчає одразу на $40. Про це розробники написали у сервісі Twitter.

To keep the quality of all the collectible items at the desired level during these uneasy times, unfortunately, we have to raise the price of the S.T.A.L.K.E.R. 2 Ultimate Edition from $339 to $379 (or the equivalent in the local currency).

— S.T.A.L.K.E.R. OFFICIAL (@stalker_thegame) February 15, 2023