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Фізична версія S.T.A.L.K.E.R. 2 Ultimate Edition з колекційними предметами незабаром подорожчає до $379

Фізична версія S.T.A.L.K.E.R. 2 Ultimate Edition з колекційними предметами незабаром подорожчає до $379

Розробники з GSC Game World повідомили про підвищення вартості однієї з фізичних версій постачання майбутньої гри S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Зазначимо, що крім трьох цифрових видань гра також буде доступна в колекційних версіях з різним набором реальних предметів, таких як рюкзак або лампа-артефакт. І найповніша комплектація S.T.A.L.K.E.R. 2 Ultimate Edition незабаром подорожчає одразу на $40. Про це розробники написали у сервісі Twitter.

Зазначається, що ціна набору S.T.A.L.K.E.R. 2 Ultimate Edition підвищується з $339 до $379 (або в еквіваленті у місцевій валюті). Розробники змушені піти на такий крок, «щоб зберегти якість всіх колекційних предметів на бажаному рівні в цей непростий час». Підвищена ціна розпочне діяти з 21 лютого 2023 року. Підвищення ціни торкнеться лише топового набору S.T.A.L.K.E.R. 2 Ultimate Edition. Розробникам вдалося зберегти ціни на інші видання на колишньому рівні.
Физическая версия S.T.A.L.K.E.R. 2 Ultimate Edition с коллекционными предметами вскоре подорожает до $379

Видання S.T.A.L.K.E.R. 2 Ultimate Edition, крім самої гри, включає наступні колекційні предмети:

  • Стілбук (Ultimate art)
  • Лист від Розробників
  • Сувенірна Перепустка в Зону
  • Набір Стікерів
  • Мапа Зони
  • Постер
  • Нашивки
  • Військовий Жетон
  • Брелок-мультитул з Кресалом
  • Артбук
  • Колекційна фігурка
  • Лампа-Артефакт
  • Сталкерський рюкзак

Нагадаємо, вихід гри S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl заплановано на 2023 рік.


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