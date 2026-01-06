"Розумні цеглинки" Lego додають інтерактивності та орієнтовані на фанатів "Зоряних війн"

Набір "Зоряних війн" Lego Smart Bricks / Photo: Lego

На виставці CES 2026 компанія Lego представила нову систему Smart Play, у якій додала інтерактивні та чутливі до дій елементи до своєї традиційно аналогової франшизи. В основі системи — Smart Brick, яку в компанії називають найбільшим винаходом Lego з 1978 року.

Перші два набори Smart Play — обидва в тематиці Star Wars — вийдуть 1 березня, а передзамовлення відкриються раніше. Набір Luke’s Red Five X-wing коштуватиме $69,99, а більший Throne Room Duel and A-wing — $159,99. Зокрема, набір Darth Vader’s Throne Room Duel & A-Wing із 962 деталей включає дві Smart Bricks, три Smart-мініфігурки та п’ять Smart-тегів. У цих наборах Smart Play використовується для анімації персонажів, таких як Люк Скайвокер і принцеса Лея, та для взаємодій на кшталт дуелей на світлових мечах.

Джулія Голдін, топменеджерка The Lego Group, відповідальна за продукти та маркетинг, наголошує, що компанія не розглядає Smart Brick як єдине або безальтернативне майбутнє Lego. Вона не обіцяє, що всі майбутні набори обов’язково використовуватимуть ці цеглинки, і не підтверджує, що вони стануть базою для масштабних бренд-розширень на кшталт Lego Pokemon. Голдін керувала успішним виходом Lego на ринок наборів для дорослих — від квіткових букетів за $50 до колекційних моделей Millennium Falcon за $850 — і переконана, що з часом Smart Bricks з’являться і в дорослих серіях. За її словами, у такому форматі Smart Play може надати цим наборам іншого сенсу.

“Ми не ставимо на карту все, роблячи ставку на те, що це — майбутнє всього. Ми не прив’язані до цього. Водночас, Smart Play — це не короткочасний експеримент, а величезна можливість для майбутнього, і вона не обмежується дитячою аудиторією. Програмне забезпечення і прошивка — ми можемо їх коригувати. Якщо люди захочуть певних сценаріїв поведінки, ми почнемо розробляти відповідні функції”, — зазначає Голдін.

Система Smart Play складається з кількох елементів: цеглинки формату 2×4 (Smart Brick), тайлів Smart Tag та Smart Minifigures. Smart Bricks і мініфігурки здатні розпізнавати Smart Tags поблизу — це безпупкові тайли 2×2 з унікальними цифровими ідентифікаторами, які визначають поведінку елементів. Наприклад, якщо Smart Tag входить до набору для складання гелікоптера, Smart Brick засвічується та відтворює звуки пропелера. Вбудований акселерометр дозволяє адаптувати ці ефекти до реальних рухів: цеглинка «розуміє», коли модель летить, прискорюється або перевертається.

Smart Bricks працюють на запатентованому ASIC-чипі. Він використовує магнітне позиціонування ближнього поля для розпізнавання тегів, а також містить мініатюрний динамік, акселерометр і LED-масив. Для взаємодії між кількома Smart Bricks компанія розробила Bluetooth-протокол BrickNet, який дозволяє їм працювати синхронно. У Lego заявляють, що BrickNet захищений посиленим шифруванням і механізмами контролю приватності. Оновлення прошивки здійснюються через застосунок по Bluetooth. При цьому система не потребує жодного попереднього налаштування для сполучення елементів, а головне — не використовує екрани, що окремо підкреслюється як перевага для дітей і батьків.

Водночас на сайті Lego зазначено, що передбачені Smart Tags навіть для анімації Lego-туалетів. За словами Голдін, Smart Brick і Smart Play розглядаються як платформа, яка буде еволюціонувати. Компанія вже має плани подальшого розвитку, але водночас вважає систему опціональною: фанати Lego можуть активно її використовувати або повністю ігнорувати. Smart Bricks і тайли мають стати багатофункціональним інструментом у “наборі інструментів” будівельника. Сьогодні, за аналогією, деталі у формі хот-догів можуть перетворюватися на квіти, а в майбутньому Smart Tag медичного сканера може працювати як сигналізація, якщо прикріпити його до поліцейської в’язниці в Lego-місті й мініфігурка спробує втекти.

Lego також планує розширювати лінійку інтерактивних тайлів і мініфігурок, що відкриває можливості для нових комбінацій. Голдін пропонує уявити сценарій, у якому розумні мініфігурки Lego Star Wars взаємодіють із мініфігурками Lego Marvel. Оскільки обидва всесвіти контролює Disney — партнер Lego, такий кросовер виглядає цілком реалістичним. На запитання, чи будуть взаємодії з урахуванням конкретних персонажів — подібні до того, як у грі Lego Dimensions 2015 року Сонік реагував на звукову викрутку Доктора Хто, — Голдін відповідає, що такі моменти передбачені.

Частину системи дій персонажів проєктуватиме сама компанія, але більшість, за її словами, виникатимуть завдяки винахідливості фанатів. Наразі це означає відкриття несподіваних ефектів через поєднання заздалегідь запрограмованих тайлів і цеглинок. Якщо тайл визначає конструкцію як транспорт, вона не лише відтворює відповідні звуки, а й реагує на різкі зупинки, “зіткнення” або “заправку”. Якщо літак Lego з Smart Brick кілька разів різко підіймати й опускати, система може подати сигнал тривоги; а за наявності Smart-пілота мініфігурка може реагувати панікою через аудіо.

Система підтримує не лише взаємодії “один до одного”, але й складніші сценарії між кількома елементами. Втім, користувачі не можуть самостійно програмувати поведінку — принаймні поки що. Директор Lego Creative Play Lab Том Дональдсон не виключає, що можливість користувацького програмування з’явиться в майбутньому. За його словами, фанати безумовно цього захочуть, але компанія не планує починати з цього і спершу має створити безпечне, захищене від зламів середовище.

Джерело: The Verge