Новини Ігри 05.05.2025 о 10:14 comment views icon

Epic Games Store роздає LEGO Star Wars: The Skywalker Saga — гру можна забрати лише сьогодні

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Маргарита Юзяк

Авторка новин

Epic Games Store роздає LEGO Star Wars: The Skywalker Saga — гру можна забрати лише сьогодні
LEGO Star Wars: The Skywalker Saga

Epic Games Store роздає LEGO Star Wars: The Skywalker Saga — повну версію гри можна безплатно додати до бібліотеки лише сьогодні.

Пропозиція діє лише один день і присвячена до неофіційного «Дня Зоряних війн», тож взяти гру можна до 5 травня до 18:00 в Epic Games Store. Щоб забрати її, треба просто зайти на платформу, натиснути «Отримати», і вона залишиться в бібліотеці. Акція не вимагає підписок або оплати.

Це повна версія LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, яка охоплює всі дев’ять фільмів основної кіносаги — від «Прихованої загрози» до «Скайвокера. Сходження». Гравці самі обирають, з якої трилогії почати. Усього в грі понад 300 ігрових персонажів, включно з героями, лиходіями, дроїдами й мисливцями за головами. Також можна відвідати до 23 знайомих планет та подорожувати між ними у вільному режимі.

В арсеналі — більше ніж 100 транспортних засобів, серед яких і ті, на які можна сідати на абордаж під час бою. У грі оновлена бойова система: є комбо-ланцюги, контратаки, точне прицілювання з бластерів, а також бойові навички джедаїв зі світловими мечами та Силою. Гравців також заохочують до дослідження світу — за це можна отримати Кайбер-цеглини. Вони відкривають нові функції й покращують здібності персонажів різних класів. У цифровому виданні, яке зараз роздають, є бонус — класичний ігровий Обі-Ван Кенобі.

Без акції LEGO Star Wars: The Skywalker Saga коштує ₴649. Вона доступна на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S та Nintendo Switch.

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Джерело: Epic Games Store

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